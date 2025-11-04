Zahraničí

Pravidla triáže z doby pandemie odporují ústavě, rozhodl německý soud

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Německý ústavní soud v úterý označil vládou stanovená pravidla triáže, tedy třídění pacientů podle akutnosti jejich stavu, za odporující základnímu zákonu země. Postup, který kabinet někdejšího kancléře Olafa Scholze stanovil v roce 2022 v době pandemie nemoci covid-19, podle soudu zasahuje do profesní svobody lékařů a překračuje pravomoci spolkové vlády.
Německý kancléř Olaf Scholz
Německý kancléř Olaf Scholz | Foto: Reuters

Tehdejší spolkový ministr zdravotnictví Karl Lauterbach nechal do zákona o boji s infekčními chorobami zařadit ustanovení, podle kterého museli lékaři stav pacientů v době pandemie vyhodnocovat s ohledem na krátkodobou pravděpodobnost přežití a nikoli na základě věku, pohlaví či možných postižení.

Touto klauzulí chtěla vláda zajistit, aby lékaři neznevýhodňovali lidi seniorského věku či s postiženími. Úprava zákona rovněž zakázala takzvanou dodatečnou triáž, kdy by lékaři pozastavili péči o ošetřovaného pacienta kvůli tomu, že by nemocnice přijala nemocného s lepšími vyhlídkami na přežití.

Na ústavní soud se kvůli novým pravidlům obrátila skupina doktorů, která tvrdila, že novelizované předpisy omezují svobodu lékařské praxe i profesní svobodu, navíc komplikují snahu zachránit co nejvíce životů.

Související

Ani to nezkoušej, Putine. Německý generál Kremlu připomněl Operaci Deutschland

sollfrank
0:40

Soud rozhodl, že nová pravidla triáže neslouží k omezení pandemie, ale reagují na její následky, což je oblast, která spadá do pravomoci spolkových zemí a nikoli spolkové vlády.

V době vrcholů pandemie covidu-19, kdy nemocnice dosáhly hranic svých kapacit, se otázka triáže stala v Německu mimořádně aktuální. Média například na konci roku 2020 informovala, že klinika v saské Žitavě jako první v Německu musela rozhodovat o tom, kdo dostane kyslík a kdo ne.

Novináři se odvolávali na vyjádření tamního šéflékaře, nemocnice ale jeho slova zmírnila s tím, že péči je schopná zajistit, ale nemá dostatek zdravotníků.

 
Mohlo by vás zajímat

Británie chce zakázat demonstrace u domů politiků. Hrozí až šest měsíců vězení

Británie chce zakázat demonstrace u domů politiků. Hrozí až šest měsíců vězení

Konec škrcení v pornu. Británie reaguje na rostoucí násilí vůči ženám

Konec škrcení v pornu. Británie reaguje na rostoucí násilí vůči ženám

Dvacátý osmý člen Evropské unie? Černá Hora je nejblíže vstupu, uvedla eurokomisařka

Dvacátý osmý člen Evropské unie? Černá Hora je nejblíže vstupu, uvedla eurokomisařka

Německo příští rok navýší pomoc Ukrajině o tři miliardy eur

Německo příští rok navýší pomoc Ukrajině o tři miliardy eur
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Německo Olaf Scholz koronavirus soud

Právě se děje

před 3 minutami
Movember je tu. Jak se vyhnout tichému zabijáku a kdo má nárok na screening

Movember je tu. Jak se vyhnout tichému zabijáku a kdo má nárok na screening

Movember
před 17 minutami
Slavia - Arsenal. Proti rozjetým "Kanonýrům" nastoupí i Sanyang nebo Zafeiris

ŽIVĚ
Slavia - Arsenal. Proti rozjetým "Kanonýrům" nastoupí i Sanyang nebo Zafeiris

Sledujte online přenos z utkání fotbalové Ligy mistrů mezi Slavií Praha a Arsenalem Londýn.
před 24 minutami
Británie chce zakázat demonstrace u domů politiků. Hrozí až šest měsíců vězení

Británie chce zakázat demonstrace u domů politiků. Hrozí až šest měsíců vězení

Ministři uvádějí, že navrhovaná opatření mají chránit demokratické instituce, odpůrci zákona ale varují, že by mohl omezit právo na protest.
před 30 minutami
Konec škrcení v pornu. Británie reaguje na rostoucí násilí vůči ženám

Konec škrcení v pornu. Británie reaguje na rostoucí násilí vůči ženám

Krok následuje po nezávislém posudku, podle kterého pornografie přispěla k tomu, že se škrcení stalo sexuální normou, a to zejména u mladých lidí.
Aktualizováno před 41 minutami
Pospíšil nechce vést TOP 09, kandidovat bude jen na místopředsedu. Přednost má rodina

ŽIVĚ
Pospíšil nechce vést TOP 09, kandidovat bude jen na místopředsedu. Přednost má rodina

Povolební situaci na politické scéně sledujeme v online reportáži.
Aktualizováno před 43 minutami
Dvacátý osmý člen Evropské unie? Černá Hora je nejblíže vstupu, uvedla eurokomisařka

Dvacátý osmý člen Evropské unie? Černá Hora je nejblíže vstupu, uvedla eurokomisařka

Rozšíření Evropské unie v následujících letech je realistickou možností a Černá Hora je nejpokročilejším kandidátem na vstup do nynější sedmadvacítky.
před 47 minutami
Pražský podzim nezní jen strunami, ale i masivní elektronikou a povznášejícím jazzem

Pražský podzim nezní jen strunami, ale i masivní elektronikou a povznášejícím jazzem

Festival Prague Sounds, který v roce 1996 začal jako Struny podzimu, nabízí hned několik jmen, jež právě nyní hýbou globální hudební scénou.
Další zprávy