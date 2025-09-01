Zahraničí

Pravicový extremista se u soudu prohlásil za ženu, ale do ženské věznice beztak nešel

před 17 minutami
Německé úřady pátrají po pravicové extremistce Marle Svenje Liebichové, která v pátek nenastoupila do vězení, jak měla. Státní zastupitelství v Halle v pondělí  uvedlo, že mělo indicie, že Liebichová se bude chtít výkonu trestu vyhnout, zabránit jejímu zmizení se ale stejně nepodařilo. Liebichovou soud v roce 2023 ještě jako muže odsoudil na rok a šest měsíců do vězení.
Marla-Svenja Liebich, původně Sven Liebich, je známý pravicový extremista, který využil svého práva prohlásit se za ženu, aby mohl strávit trest v ženské věznici. | Foto: Profimedia.cz

Svena Liebicha v roce 2023 soud ve východoněmeckém Halle uznal vinným ze štvaní lidu, pomluvy a urážky. Dostal 18měsíční nepodmíněný trest. Muž si ale úředně změnil pohlaví, a trest si tak měl odpykat v ženské věznici v Saské Kamenici (Chemnitz). Minulý pátek k výkonu trestu Liebichová ovšem nenastoupila.

"Bylo nám jasné, že je pochybné, zda se Liebichová dostaví," uvedl v pondělí vrchní státní zástupce Dennis Cernota. Prokuratura podle něj přijala "operativní opatření", která ale nebyla úspěšná. Po Liebichové nyní policie pátrá. "Díváme se například na sociální sítě," uvedl mluvčí policejní inspekce v Halle. O pomoc policie požádala i veřejnost.

