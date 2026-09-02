„Právě teď máme kakistokracii,“ prohlásil George Clooney o vládě Spojených států

Spojené státy nyní vedou nekompetentní lidé, prohlásil dnes americký herec a režisér George Clooney v den zahájení 83. ročníku benátského filmového festivalu. Dodal však, že výsledek listopadových voleb do Kongresu by mohl znamenat návrat k normálu. Clooneyho citovaly světové agentury.
Clooney, který v posledních amerických prezidentských volbách vyjádřil podporu demokratické kandidátce Kamale Harrisové, na dnešním zahajovacím večeru festivalu převezme Zlatého lva za dlouholetou kariéru.
„Existuje skvělé slovo, kakistokracie, což je forma vlády, která je řízena těmi nejméně schopnými lidmi. Myslím, že možná právě teď máme kakistokracii, ale zvládneme to,“ řekl Clooney novinářům před oficiálním zahájením přehlídky.
Dodal, že USA se nacházejí v nešťastné situaci. „V listopadu budou volby a pak budou prezidentské volby v roce 2028 a pokud vše půjde dobře, vrátí se věci do normálu,“ doplnil herec.
Volby do Kongresu, při nichž by republikáni prezidenta Donalda Trumpa mohli přijít o většinu v přinejmenším jedné z komor parlamentu, se uskuteční 3. listopadu.
Pětašedesátiletý Clooney poznamenal, že si pamatuje i jiná temná období v dějinách USA. „Jsem dost starý na to, abych zažil rok 1968, kdy ve Spojených státech hořelo snad každé město,“ řekl s odkazem na rok, kdy byl zavražděn bojovník za práva černochů Martin Luther King a prezidentský kandidát Robert F. Kennedy, bratr zavražděného prezidenta Johna F. Kennedyho. „Tehdy bylo hodně násilí. Kapitol byl obklíčen tanky. Zažili jsme i jiná těžká období a tohle je jedno z nich,“ dodal.
Zmínil také příspěvek amerického ministra obrany Peta Hegsetha na síti X z tohoto týdne, ve kterém si zjevně dělal legraci z fyzického vzhledu kanadské vojačky předávající medaili na dětském táboře. „Kde je v tomhle všem smysl pro slušnost? Stydím se za to, ale my to přečkáme,“ zdůraznil s tím, že USA z nynější situace vyjdou silnější.
Americký herec hovořil také o stavu žurnalistiky po celém světě, který je podle něj znepokojivý. „Bohatí vlastní list The Washington Post, sociální síť X. Pět až šest hlavních zpravodajských zdrojů vlastní nejbohatší lidé světa,“ řekl Clooney, který loni v prosinci získal francouzské občanství. Dodal však, že stále existuje naděje. „Věřím, že informace si vždy najde způsob, jak být volně přístupná,“ řekl.
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