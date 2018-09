Merkelové došlo, že jen Babiš nestačí. Experti hodnotí Zemanovu návštěvu Německa

Český prezident Miloš Zeman je v Německu na třídenní návštěvě. Podle tamního rozhlasu je jeho cesta "plná choulostivých témat". V pátek se setká s prezidentem Steinmeierem a kancléřkou Merkelovou.

Postupim (od naší zpravodajky) - V Braniborsku je na tuto roční dobu neobvyklé horko. Německý doprovod, který stojí u bočního vchodu zámku Cecilienhof v Postupimi, přesto vyčkává na poledním slunci na odjezd českého prezidenta Miloše Zemana s manželkou Ivanou.

"Bude to ještě chvíli trvat, navíc váš pan prezident chodí pomaleji," odhaduje jeden z řidičů délku jednání prezidenta s Dietmarem Woidkem, zemským premiérem Braniborska, jehož je Postupim hlavní město.

Zeman strávil ve spolkové zemi, která obklopuje hlavní město Berlín, většinu z druhého dne oficiální návštěvy. V Cecilienhofu si společně s manželkou Ivanou prohlédli místnost, kde byla v roce 1945 podepsána známá Postupimská dohoda, legalizující odsun Němců ze Sudet.

Český prezident se do Německa vydal krátce po premiérovi Andreji Babišovi, který tu byl na začátku září. Projednávanými tématy jsou si obě cesty dost podobné a Němci je také jako na sebe navazující vnímají. "Z pohledu veřejného mínění tahle návštěva tak důležitá není," říká Milan Nič, analytik německé Společnosti pro zahraniční politiku (DGAP). "Česko-německé vztahy jsou lepší, než to navenek vypadá. Zeman je v tomto kontextu vnímán jako rušivý faktor," domnívá se Nič.

Když německá média o Zemanovi píší, označují ho za hlasitého kritika německé migrační politiky. Podle tamního rozhlasu je jeho aktuální návštěva "plná choulostivých témat".

S takovým obrázkem souhlasí také Kai-Olaf Lang, odborník na evropské dění z Německého institutu pro vědu a politiku. "Zeman je tu vnímán jako muž, který se v uprchlické politice neobává kontaktu se zástupci pravého okraje politického spektra," domnívá se Lang.

Prezident Zeman zahájil druhý den svojí návštěvy v Německu v zámku Cecilienhof v Postupimi. Před uzavřeným jednáním se zemským premiérem Braniborska Woidkem si prohlédl místnost, kde před 73 lety odsouhlasily světové mocnosti odsun Němců mj. ze Sudet. pic.twitter.com/gjrsiyt6La — Helena Truchla (@helen_truchla) September 20, 2018

Nedávno například německá tisková agentura DPA upozornila na sympatie, které český prezident vyjádřil demonstrantům ve městě Chemnitz (Saská Kamenice). Ti vyšli do ulic po vraždě 35letého Němce, z níž jsou podezřelí Iráčan a Syřan. Některé z protestů doprovázely násilnosti a útoky pravicových extremistů na přistěhovalce.

Setkání starých přátel

Migrace nicméně podle německých novinářů nehraje u Zemanovy návštěvy tu nejdůležitější roli, ačkoliv během pátečního setkání s kancléřkou Angelou Merkelovou o ní politici jednat budou. Program cesty vyplňují spíše schůzky, které by se daly popsat jako setkání starých přátel.

Zeman se ještě ve středu, hned po příletu z Prahy na berlínské letiště, stihl sejít se svým přítelem Günterem Verheugenem, bývalým eurokomisařem zodpovědným za rozšíření Evropské unie. V pátek zase před novináře předstoupí s Gerhardem Schröderem, německým exkancléřem. Oba politiky spojuje mimo jiné blízkost k Rusku - Schröder od loňského podzimu předsedá představenstvu ruské státní ropné společnosti Rosněfť.

Vzájemné sympatie a dlouholetá známost bude charakterizovat i schůzku na úrovni nejvyšší: páteční oběd českého prezidentského páru s německým prezidentem Frankem-Walterem Steinmeierem. Ten musí oficiálně vystupovat jako nadstranický, ale má za sebou dlouhou kariéru v německé sociální demokracii (SPD).

"Stranické vazby mezi sociální demokracií u nás a SPD v Německu byly vždy silnější než ty, které si vybudovala ODS směrem ke křesťanským demokratům kancléřky Merkelové," srovnává analytik Nič Zemanovo prezidentství s érou, kdy na Pražském hradě seděl Václav Klaus.

Zeman se Steinmeierem stráví několik hodin, zatímco u kancléřky pobude jen desítky minut.

Za hnědé uhlí

Když Miloš Zeman, "přítel Ruska a Číny", jak ho němečtí novináři často titulují, ve čtvrtek navštívil Postupim, hovořil o hnědouhelném byznysu společnosti EPH (Energetický a průmyslový holding) miliardáře Daniela Křetínského. Firma v Braniborsku vlastní několik dolů a elektráren a zaměstnává tisíce lidí.

Budoucnost společnosti v zemi na severovýchodě Německa ale úzce souvisí s doporučeními, které německé vládě dodá "uhelná komise", která už několik měsíců diskutuje o budoucí (ne)závislosti Německa na fosilních palivech. Pokud by se EPH v této souvislosti dostala do potíží, mohlo by to ohrozit i politické vztahy mezi oběma zeměmi.

Analytik Lang tak hodnotí Zemanovu návštěvu Braniborska pozitivně. "Ukazuje, že si (Zeman) uvědomuje důležitost i dalších regionů," myslí si. "Dobré vztahy mezi oběma státy jsou totiž výsledkem práce i na nižší než státní úrovni."

“It’s the economy, stupid.” Prezident Zeman ve své řeči k zástupcům německého byznysu cituje bývalého amerického prezidenta Billa Clintona. “Nezapomeňte, že Česká republika je jednou z nejbezpečnějších zemí světa,” vybídl prezident přítomné podnikatele k investicím v Česku. pic.twitter.com/E6eyuXYoRB — Helena Truchla (@helen_truchla) September 20, 2018

Ačkoliv v prezidentské delegaci tentokrát nejsou zastoupeni žádní čeští podnikatelé, jako tomu bylo v případě Zemanových cest do Číny nebo Ruska, byznys tvoří důležitou součást návštěvy. Po návratu z Postupimi do hlavního města se Zeman, který sám sebe označuje za velkého zastánce ekonomické diplomacie, ve čtvrtek odpoledne sešel se třinácti šéfy velkých německých podniků. Mezi nimi například automobilky Škoda Auto nebo BMW.

Mezi podnikateli byl také Bernhard Maier, generální ředitel Škoda Auto. "Přijde mi skvělé, že si (prezident Zeman) ještě před oficiálními schůzkami udělal obrázek o spolupráci českých a německých firem," řekl Maier ke zhruba hodinovému uzavřenému jednání, během kterého měl každý z podnikatelů příležitost se vyjádřit.

"Byznys má velkou úlohu v tom, aby se Německo Českem začalo zase více zabývat," myslí si Milan Nič. "Česko je momentálně ve škatulce 'vyřešeno', takže se Němci mnohem víc věnují Maďarsku a Polsku. Za poslední rok Česko mizí z centra pozornosti, to by se mělo změnit," dodává.

Podle něj je to jeden z důvodů, proč bude páteční setkání prezidenta Zemana s kancléřkou Merkelovou důležité. "Merkelová si uvědomuje, jakou má Pražský hrad úlohu v dnešní české zahraniční i domácí politice. Pragmaticky vyhodnotila, že bavit se s Andrejem Babišem nestačí," uzavírá Nič.

