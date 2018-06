Přátelé nemohou vést obchodní válku. Pokusíme se Trumpa přesvědčit, aby zrušil cla, řekl Macron

V pátek začíná summit zemí G7. Francouzský prezident Emmanuel Macron na něj jede s ambiciózním cílem - přemluvit Donalda Trumpa, aby zrušil cla na dovoz hliníku a oceli.

Ottawa - Obchodní válka se mezi přáteli vést nesmí. Skupina G7 proto bude chtít využít nadcházejícího summitu v Kanadě, aby přesvědčila amerického prezidenta Donalda Trumpa k ustoupení od cel na dovoz hliníku a oceli. Po jednání s kanadským premiérem Justinem Trudeauem to prohlásil francouzský prezident Emmanuel Macron. Dvoudenní schůzka G7 začne v pátek.

"Nemůžeme vést obchodní válku mezi přáteli, pokusíme se s dalšími členy G7 přesvědčit Trumpa, aby obchodní vztahy normalizoval," řekl Macron.

Skupinu ekonomicky nejvyspělejších států světa tvoří Francie, Itálie, Japonsko, Kanada, Německo, Spojené království a USA.

Trudeau poznamenal, že na summitu očekává rozsáhlou diskusi o obchodních záležitostech a že na jednání i přes očekávané nesouhlasné postoje hledí pozitivně. Uvedl rovněž, že američtí partneři budou při jednání s Trumpem upřímně a otevřeně vyjadřovat svou nespokojenost. Kanadský premiér opětovně zdůraznil, že cla jsou nepřijatelná.

"Obchodní válka nikoho šetřit nebude. Jako první na to doplatí američtí pracující," řekl Macron s tím, že Francie chce, podobně jako Kanada, slušnou cestou Spojené státy přesvědčit argumenty.

"Jsou to naši spojenci a my je potřebujeme," dodal s tím, že pokud se USA rozhodnou opustit svoji globální roli, utrpí tím americké hospodářství i obraz Ameriky. "Trump to ví," upozornil.