Praská potrubí, v domech je teplota pod nulou. Jih USA trápí neobvyklé mrazy

Bez elektřiny a v některých případech i bez přísunu vody čelí lidé na jihu Spojených států rekordně mrazivému počasí, které už několik dní komplikuje život v Texasu a okolních státech. V nezateplených domech podle výpovědí místních padají teploty pod bod mrazu a obnovení dodávek proudu by mohlo trvat i několik dní. Americká média už s rozsáhlou "zimní bouří" spojují dvě desítky úmrtí.

Armádní vozidla v Texasu převážejí obyvatele do vyhřátých budov. | Foto: Reuters

"Miliony bez proudu," hlásí titulní stránka deníku The Dallas Morning News. Webová stránka poweroutage.us, která výpadky monitoruje, v úterý večer evidovala jen v Texasu přes 3,5 milionu zákazníků bez elektřiny. V mnoha případech tento stav trvá celé dny a lidé kvůli tomu vyhledávají azyl v takzvaných "ohřívacích centrech".

Situace mimo jiné ochromila leteckou dopravu a vynutila si také uzavírky stovek škol.

Problémy začaly na konci minulého týdne poté, co Spojené státy v důsledku výjimečné meteorologické situace zaplavil arktický vzduch z Kanady. Vývoj přinesl tuhé mrazy, sněžení nebo mrznoucí srážky téměř do všech koutů USA a také na sever Mexika. Podle americké Národní meteorologické služby (NWS) v úterý sněhová pokrývka ležela na 73 procentech amerického území.

Nejvážnější je situace na jihu, který na takové podmínky není zvyklý, a tudíž ani příliš připravený. Například v Dallasu v úterý teplota klesla na minus 18 stupňů Celsia, a město tak zaznamenalo nejchladnější den za více než 70 let.

"Domy v Texasu běžně nemají izolaci pro chladné počasí, což znamená, že teploty uvnitř rychle spadly k nule poté, co selhalo vytápění. Také praskalo zamrzlé potrubí, navzdory snahám některých obyvatel uchránit je před zimou za pomoci peřin," popisuje zpravodajská společnost BBC. "Je to horší než hurikán," řekla agentuře AP Natalie Harrellová z Houstonu.

Nepřipravení byli podle všeho také provozovatelé elektrické rozvodné sítě, která kolabuje kvůli souhře několika faktorů. Jedním je extrémní poptávka způsobená využíváním elektrických přímotopů. "Zároveň byla za mrazivých podmínek vyřazena z provozu značná část plynových elektráren ve státě… Mnohé větrné turbíny v Texasu zamrzly a přestaly fungovat," píše deník The New York Times.

Média v této souvislosti připomínají i nižší míru regulace energetiky v Texasu a absenci propojení s elektrickými sítěmi okolních států. Za současné krize se tak místní dodavatelé nemohou opřít o pomoc zvenčí, zároveň v částech Texasu cena elektřiny nárazově narůstala i na více než stonásobek.

Skupina ERCOT, která dohlíží na provoz texaské sítě, v úterý nebyla schopna uvést konkrétní termín, kdy se dodávky podaří plně obnovit, podle The Dallas Morning News to pravděpodobně potrvá několik dní. Nezvykle chladné počasí má přitom v nejbližších dnech pokračovat. Kromě výpadků proudu jej provázejí problémy s dodávkami vody. Podle New York Times museli někteří lidé v Texasu splachovat záchod vodou z roztátého sněhu.

V důsledku vlny extrémního počasí napříč USA zahynulo nejméně 20 lidí, uvádí AP. Mezi oběti "zimní bouře" počítá i tři osoby, které našly mrtvé na pobřeží Severní Karolíny poté, co se tudy nečekaně přehnalo tornádo. V oblasti texaského Houstonu zemřeli čtyři členové jedné domácnosti při požáru, který vznikl po rozdělání ohně v krbu. Další úmrtí způsobovaly dopravní nehody a otravy oxidem uhelnatým.