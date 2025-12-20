"Skončíme, až dosáhneme cílů." Putin hrozil Ukrajině, eurolídři jsou "prasátka"

Ruský prezident Vladimir Putin označil Evropské lídry za „prasátka“. Slova pronesl při svém středečním projevu na zasedání ministerstva obrany. Vládce Kremlu znovu zopakoval, že Rusko na Ukrajině dosáhne všech svých cílů, a to buď diplomatickou, nebo vojenskou cestou. Ovšem jen o několik dní později tvrdil, že usiluje o mírové řešení konfliktu.
„Všichni předpokládali, že během krátké doby zničí a rozloží Rusko. Evropská prasátka se v tomto ohledu okamžitě přidala k předešlé americké administrativě v naději, že se přiživí na porážce naší země,“ prohlásil ve středu Vladimir Putin.
Na otázku, co znamená pro Rusko vítězství ve válce, odpověděl: „Skončíme, až dosáhneme cílů stanovených na začátku speciální vojenské operace, až osvobodíme tato území. To je vše.“
V proslovu, který pronesl v předvečer klíčového setkání lídrů Evropské unie, na kterém se mělo dohodnout další financování Ukrajiny, Putin uvedl, že Evropa chce získat zpět „něco, co ztratila v předchozích historických obdobích, a pomstít se (Rusku)“. Podle něj může předchozí americký prezident Joe Biden za „vědomé“ rozpoutání války na Ukrajině. Putin také prohlásil, že Rusko je připraveno na dialog s Evropou, ale se současnou generací evropských politiků to nebude možné.
Putinova slova přichází v době dalšího kola vyjednávání o míru mezi Spojenými státy, Ukrajinou a Ruskem. O víkendu se na Floridě v Miami mají setkat zástupci Washingtonu a Kremlu, aby dojednali další část dohody. Do Spojených států o víkendu přiletí také ukrajinská delegace.
Moskva i přes opakovaná tvrzení ruských politiků o tom, že jsou otevřeni dialogu, pokračuje ve své útočné válce proti Ukrajině. Tvrzení o míru naposledy Putin zopakoval na páteční konferenci s novináři. Tam řekl, že že Rusko chce konflikt ukončit mírovou cestou. Ovšem pouze za předpokladu, že se Ukrajina dobrovolně vzdá celé Doněcké a Luhanské oblasti a dále se pak zaváže, že nebude usilovat o členství v NATO.
S ruskými požadavky ovšem dlouhodobě nesouhlasí napadená Ukrajina. „Američtí kolegové tvrdí, že Putin je ochoten ukončit válku… podporujeme americké iniciativy, ale nesouhlasíme se vším, co má být v budoucích dohodách. Máme určité rozpory ohledně územních otázek, financování ze zmrazených aktiv a také v některých dalších otázkách," komentoval podle agentury Interfax-Ukrajina v pátek ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj průběh mírových jednání.