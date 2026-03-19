„Prasata se snaží vzdát.“ Mučení a vraždy vojáků vydělávají obří peníze

V roce 2022 se na ruském Telegramu objevil nový trend: násilná videa z války na Ukrajině. Zabíjení v bitvách, popravy vězňů a znesvěcování těl mrtvých. Během čtyř let nashromáždily kanály statisíce odběratelů a staly se skvělým byznysem pro jejich anonymní majitele. Serveru Važnyje istorií se ale podařilo odhalit, jak funguje trh s válečným videomateriálem a kdo z něj profituje.
Video z dronu ukazuje probíhající bitvu, v níž voják zajímá nepřítele. Voják má na sobě žlutou pásku na rukávu – takovou, jakou nosí vojáci ukrajinských ozbrojených sil. Ruce má zdvižené, takže neklade žádný odpor. Mimo kameru pravděpodobně ruští vojáci komentují záběry v reálném čase.
„Zabijte ho,“ ozve se z rádia hlas. „Nehádejte se s ním, prostě ho zabijte,“ naléhá další. Video se na několik sekund zastaví, v dalším záběru je vojákovo tělo, jak padá. Vojáci radostně tleskají.
Toto video se objevilo na telegramovém kanálu 2. ledna 2026. Jeho kompletní název autoři textu a novináři Irina Dolinina a Alexander Atasuncev skryli, aby se vyhnuli jeho propagaci.
„Náš stormtrooper zmlátil a zajal prase v boji zblízka a pak se rozhodl, že na něm nezáleží, a zlikvidoval ho,“ zní popisek.
Jak vypadá majitel účtů s drsným obsahem?
Kanál „Video *** 18+“ má téměř 40 tisíc odběratelů. Hlavní obsah tvoří takzvaná snuff videa (snuff film je záznam úmrtí člověka na kameru – pozn. red.) zavražděných ukrajinských vojáků, jejichž těla jsou roztrhaná na kusy a spálená.
K tomu se objevují zesměšňující a urážlivé popisky jako „Bariérový oddíl cílí na prasata, která se snaží vzdát“ či sarkasticky kanály píší „Za Haag“.
„Video *** 18+“ je anonymní kanál. Reportérům serveru Važnyje istorií se ale podařilo najít jeho zakladatele: 36letého Vladimira Grebennikova, dělníka ve Volgogradské hliníkárně.
Ve volném čase chodí na ryby se svým otcem, afghánským veteránem. Na své stránce na ruské sociální síti Odnoklassniki jeho otec často vzpomíná na svou službu a zveřejňuje odtamtud fotografie, včetně těch s těly padlých sovětských vojáků.
V noci se Grebennikov účastní amatérských automobilových závodů a na profilové fotce na VKontakte má carskou vlajku s nápisem „Jsme Rusové – Bůh je s námi.“ Na Telegramu je vedle jeho jména ikona ruské trikolóry.
Lidé s jeho zaměstnáním ve Volgogradu dostávají méně než 80 tisíc rublů (20 tisíc korun) měsíčně. Grebennikov tak pravděpodobně vydělával více peněz na svém telegramovém kanálu, a to pouhým zveřejňováním reklam. Na kanále totiž publikuje asi 30 reklam týdně – většinou o jiných kanálech, někdy o padělaných cigaretách nebo online kasinech.
Podle odhadů Važnyje istorií, založených na dosahu a podmínkách tohoto trhu, by kanál mohl svému majiteli vydělat kolem 200 tisíc rublů (50 tisíc korun) měsíčně.
Grebennikov sám se o válku zajímá celý život, přitom ale nebojoval a ani nechce: „Abyste byli vojákem, vojákem na smlouvu, abyste šli do války, musíte být přinejmenším statečný člověk. A já tyto vlastnosti nemám,“ řekl reportérům.
Začátkem roku 2026 Grebennikov svůj kanál prodal, protože se „za celou tu dobu vyčerpal“. Na otázku, kolik peněz na kanálu vydělal, odmítl odpovědět. Mezi dalšími majiteli účtů jsou pak například teenageři z ruské Marijské republiky.
Krvavý byznys
Před válkou na Ukrajině nebyl žádný jiný konflikt v historii tak důkladně zdokumentován fotografiemi a videi. Stovky tisíc dronů jsou vybaveny kamerami, které se staly nepostradatelným nástrojem válčení. Vojáci nosí kamery na přilbách, aby zaznamenali důkazy svého „hrdinství“ a ničení svých cílů. A nebo mají kamery v telefonech.
Armáda si okamžitě uvědomila, jak lze takové materiály zneužít. Například telegramový kanál „Archanděl Specnaz“ poskytuje podrobné a exkluzivní zpravodajství o operacích od samého začátku invaze na Ukrajinu, počínaje přistáním ruských vojsk na letišti Hostomel u Kyjeva hned první den invaze 24. února.
Jak zjistil zmíněný server, kanál vytvořil Jevgenij Žulidov, důstojník 45. brigády speciálních jednotek Vzdušných výsadkových sil. V současné době má přes 1,1 milionu odběratelů. V závislosti na sazbách poskytovaných jeho reklamním manažerem a počtu takových příspěvků si může na reklamě vydělat až 3,8 milionu rublů (necelý milion korun) měsíčně.
Objevily se také kanály s výhradně snuff obsahem: fotografiemi a videi zmrzačených těl, vraždami a týráním těl. Oblíbené jsou exkluzivní záběry střeleb, zejména pokud jsou natáčeny z pohledu první osoby.
Kanály provozují hlavně civilisté
Novináři prozkoumali přes 50 telegramových kanálů, které se zabývaly výhradně vojenskými záležitostmi. Tyto kanály provozují primárně civilisté, nikoli vojenský personál. Například Grebennikov, dělník hliníkárny, sám nikdy nebyl na frontě, ale na internetu si našel videa a fotografie.
Podle bývalého vojenského důstojníka, který dal Važnym istoriím rozhovor, často unikají na internet videa z velitelství, odkud vojenští příslušníci přenášejí záznamy incidentů. „I když je video supertajné, nějaký idiot ho určitě zveřejní kvůli penězům nebo humbuku,“ řekl.
Na Telegramu se díky těmto kanálům objevují drsné fotografie a videa různého typu, například jen v posledních několika týdnech další kanál „Směšné mrtvoly ***“ zveřejnil fotografii sťatého ukrajinského vojáka s hlavou nabodnutou na klacek; video ruského vojáka močícího na mrtvolu a fotografii těla se svázanýma rukama a rozdrcenou lebkou.
Administrátoři kanálu z těchto fotografií mrtvých ukrajinských vojáků dokonce vytvořili vlastní balíček stickerů.
Taková videa a fotografie se následně stávají důkazy o válečných zločinech. Na základě těchto materiálů potvrdila mise OSN pro lidská práva na Ukrajině případy poprav ukrajinských vojáků. Podle nejnovější zprávy Úřadu OSN pro lidská práva ruské síly od roku 2022 popravily 96 ukrajinských vojáků.
Monetizace smrti
Majitelé snuff kanálů mají dva hlavní způsoby, jak vydělávat peníze: prodejem reklamy a sběrem darů od předplatitelů. Reklamy se vyskytují téměř na všech kanálech zaměřených na snuff, které zkoumali novináři: od online kasin a obchodů s elektronikou až po padělané cigarety a smluvní práci. Běžné jsou i reklamy na další kanály s podobnou tematikou.
Podle jednoho administrátora se cena reklamního příspěvku nepočítá na základě počtu odběratelů, ale na základě dosahu. Na trhu se snuff obsahem stojí tisíc zhlédnutí 300–350 rublů. Administrátoři jiných kanálů uváděli skromnější ceny. Někteří uváděli 160 rublů za tisíc zhlédnutí, jiní pouze 70.
Při těchto sazbách by si například další majitel čtyř snuffových kanálů objevených serverem, 24letý Robert Chaibullin z Magnitogorsku, s kombinovaným publikem 115 tisíc odběratelů mohl vydělat kolem 200 tisíc rublů měsíčně.
Reklamu ve velkých kanálech mají na starosti specializovaní manažeři. Například jeden z nich měl své kontaktní údaje uvedeny na více než 10 různých kanálech, včetně největší snuff komunity podle počtu odběratelů, „*** Mogilnik“.
Sama sociální síť Telegram tvrdí, že jen od začátku letošního roku zablokovala přes 8 milionů skupin a kanálů a za celý rok 2025 44 milionů. Platforma však neuvádí, jaký obsah byl blokován, s výjimkou teroristických skupin a dětské pornografie.
„Ze všech snuff kanálů, které jsme studovali, byl Telegramem zablokován pouze jeden,“ píší autoři textu.