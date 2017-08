Potomek generála Konfederace Leeho souhlasí s odstraněním jeho soch. Reaguje tím na protesty v USA

před 56 minutami

Washington - Potomek kontroverzního amerického generála Roberta Leeho souhlasí s tím, aby sochy oslavující jeho předka zmizely z veřejného prostoru. Svým prohlášením reagoval Robert Lee, který nese stejné jméno jako jeho slavný prapradědeček, na události v Charlottesvillu. Ve virginském městě na protest proti odstranění generálova památníku minulý víkend vyšli do ulic pravicoví extremisté. Generál Lee byl během občanské války z let 1861-65 velitelem konfederačních vojsk bojujících mimo jiné za zachování otrokářství.

"Pokud padne rozhodnutí tyto sochy (generála Leeho) odstranit, pak je to v pořádku," uvedl 54letý prapravnuk konfederačního generála v rozhovoru poskytnutém CNN. "Vhodné" by podle něj bylo, aby se sochy jeho předka přesunuly z ulic do muzeí, kde by mohly být vystaveny ve správném historickém kontextu. Víkendové události v Charlottesvillu označil Robert Lee, již pátý nositel slavného jména v rodině, za "nesmyslné" a "smutné".

"Skutečně si myslíme, že by generál Lee nikdy nepodporoval takovýto druh násilí," uvedl potomek jedné z kontroverzních postav dějin Spojených států. "Nikdy by netoleroval nenávistné výroky a násilné akce zastánců nadřazenosti bílé rasy, Ku-klux-klanu a neonacistů," dodal.

Novou debatu o občanské válce v letech 1861 až 1865 a jejím odkazu i pravicovém extremismu a rasismu v americké společnosti vyvolaly události ve městě Charlottesville, kde demonstrace krajní pravice skončila o víkendu tragickým útokem pravicového radikála, který svým automobilem zabil mladou aktivistku a dalších 19 lidí zranil. Spory vyvolal i prezident Donald Trump, který po váhání násilnosti odsoudil, posléze je ale připsal rovným dílem bělošským rasistům i jejich odpůrcům.