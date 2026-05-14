Zahraničí

"Pragmatický dialog." Rusko navazuje plnohodnotné partnerství s afghánským Tálibánem

ČTK

Rusko navazuje „plnohodnotné partnerství“ s afghánským vládním hnutím Tálibán v politické, ekonomické a obchodní oblasti. Podle agentury Interfax to řekl tajemník ruské bezpečnostní rady Sergej Šojgu, který zároveň povzbudil další země v oblasti, aby rozšířily spolupráci s Kábulem.

Spolupráce s Kábulem je důležitá pro bezpečnost a rozvoj oblasti, řekl Šojgu. Moskva podle jeho slov buduje „pragmatický dialog“ s Tálibánem, který zahrnuje bezpečnost, obchod, kulturu a humanitární podporu.

Šojgu adresoval výzvu k rozvoji spolupráce během setkání se svými kolegy z Šanghajské organizace pro spolupráci; toto desetičlenné uskupení sdružuje Čínu, Rusko, Bělorusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Tádžikistán, Uzbekistán, Indii, Pákistán a Írán.

Rusko se loni v červenci stalo první zemí, která uznala vládu Tálibánu poté, co Moskva vyškrtla toto radikální islamistické hnutí ze svého seznamu zakázaných organizací. Sbližování Moskvy s Kábulem vyvolává mezinárodní pozornost a odráží strategické zájmy Ruska v Afghánistánu po stažení amerických vojsk, napsal zpravodajský server Devdiscourse.

Sovětský svaz vedl v Afghánistánu desetiletou válku, která skončila stažením ruských vojsk v roce 1989. V Afghánistánu byly aktivní také jednotky USA a jejich spojenců při ofenzivě proti Tálibánu a teroristické síti Al-Káida po útocích na Spojené státy z 11. září 2001.

Od doby, kdy Tálibán v roce 2021 převzal kontrolu nad Afghánistánem, začalo toto radikální hnutí usilovat o mezinárodní uznání svého režimu; navázalo diplomatické styky například s Čínou a Spojenými arabskými emiráty. Vláda Tálibánu je však na světové scéně izolovaná, a to především kvůli porušování práv žen.

Tálibán po převzetí moci zpočátku sliboval umírněnější vládu než během své první vlády v letech 1996 až 2001, ale krátce po převzetí moci začal prosazovat striktní výklad islámského práva. Ženy mají mimo jiné zakázáno vykonávat většinu pracovních pozic a vstupovat na veřejná místa, jako jsou parky, lázně a tělocvičny. Mladé dívky se nesmějí vzdělávat ve školách po ukončení šesté třídy.

„Aspoň by dětem nepsali úchyláci.“ Čeští teenageři otevřeně mluví o zákazu sociálních sítí

Jak by čeští teenageři reagovali na zákaz Instagramu či TikToku? Ještě před pár lety by podobná otázka zněla skoro absurdně. Dnes se ale debata o omezení sociálních sítí pro mladší 16 let dostává i do centra politiky. Zeptali jsme se proto na názor přímo těch, kterých by se případná omezení dotkla nejvíc: samotných teenagerů. „Kdyby to platilo pro všechny, asi by to bylo v pohodě,“ shodují se.

Maduro je v USA v cele s 18 vězni. Čte bibli a učí se anglicky, řekl jeho syn

Venezuelský exprezident Nicolás Maduro, jehož začátkem ledna unesly americké jednotky a který čelí v USA obvinění z narkoterorismu, sdílí v New Yorku vězeňskou celu s 18 dalšími vězni. Pravidelně telefonuje své rodině, čte bibli a učí se anglicky, řekl jeho syn Nicolás Maduro Guerra německému týdeníku Der Spiegel.

