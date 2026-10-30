Přeskočit na obsah
Benative
30. 10. Tadeáš
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Pracovnice českého velvyslanectví zemřela po srážce s autem v Jeruzalémě

ČTK
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

V Jeruzalémě zemřela pracovnice tamní pobočky českého velvyslanectví v Izraeli. Zahynula při dopravní nehodě. Informaci Českého rozhlasu Radiožurnálu potvrdil mluvčí ministerstva zahraničích věcí Adam Čörgő.

Gunfire near the building housing the Israeli consulate, in Istanbul
Podle Radiožurnálu zemřela poté, co ji na ulici srazil vůz, který najel na chodník. Řidič zřejmě ztratil kontrolu nad vozidlem, tamní policie nehodu vyšetřuje, uvedl rozhlas. (Ilustrační foto)Foto: REUTERS – Murad Sezer
Reklama

„S hlubokým zármutkem jsme přijali zprávu o tragickém úmrtí naší skvělé kolegyně a diplomatky Kláry Schneiderové v Jeruzalémě. Její odchod je pro nás všechny bolestnou ztrátou. V této těžké chvíli myslíme především na její rodinu a blízké,“ sdělil Čörgő. Na znamení úcty a posledního rozloučení se zemřelou bude podle něj v pátek a v sobotu na Černínském paláci, kde ministerstvo sídlí, vyvěšená černá vlajka.

Schneiderová byla první tajemnicí jeruzalémské pobočky českého velvyslanectví v Tel Avivu. Podle Radiožurnálu zemřela poté, co ji na ulici srazil vůz, který najel na chodník. Řidič zřejmě ztratil kontrolu nad vozidlem, tamní policie nehodu vyšetřuje, uvedl rozhlas.

Související
Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Aftermath of a Russian missile attack in Kyiv
Aftermath of a Russian missile attack in Kyiv
Aftermath of a Russian missile attack in Kyiv

ŽIVĚ Kyjev čelil dalšímu ruskému raketovému útoku, nejméně jeden člověk zahynul

Ukrajinské hlavní město Kyjev čelilo ve čtvrtek večer dalšímu ruskému raketovému útoku, který poškodil několik budov, uvedl starosta Vitalij Kličko. Podle kyjevské vojenské správy zahynul nejméně jeden člověk. Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) ve čtvrtek mimoto podle agentury Reuters uvedla, že dronový útok zabil jednoho ze zaměstnanců ukrajinské jaderné elektrárny Záporoží.

London,,United,Kingdom-january,15,,2020:,Ian,Mckellen,And,Patrick,Stewart
London,,United,Kingdom-january,15,,2020:,Ian,Mckellen,And,Patrick,Stewart
London,,United,Kingdom-january,15,,2020:,Ian,Mckellen,And,Patrick,Stewart

Gandalf se loučí s Picardem. Zmínil poslední společný film, který lidé ještě neviděli

Před 50 lety ho přemlouval, ať do Hollywoodu vůbec nejezdí, nyní se s ním dojemně loučí. Legendární herec Ian McKellen, tvář Gandalfa a Magneta, vzdal hold kamarádovi Patricku Stewartovi, který zemřel ve věku 86 let. Ve svém vzkazu McKellen připomněl i poslední Stewartovu roli ve filmu, který veřejnost ještě neviděla. Oba si totiž zahráli v Avengers: Doomsday, který ke konci roku zamíří do kin.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama