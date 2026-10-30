Pracovnice českého velvyslanectví zemřela po srážce s autem v Jeruzalémě

V Jeruzalémě zemřela pracovnice tamní pobočky českého velvyslanectví v Izraeli. Zahynula při dopravní nehodě. Informaci Českého rozhlasu Radiožurnálu potvrdil mluvčí ministerstva zahraničích věcí Adam Čörgő.
„S hlubokým zármutkem jsme přijali zprávu o tragickém úmrtí naší skvělé kolegyně a diplomatky Kláry Schneiderové v Jeruzalémě. Její odchod je pro nás všechny bolestnou ztrátou. V této těžké chvíli myslíme především na její rodinu a blízké,“ sdělil Čörgő. Na znamení úcty a posledního rozloučení se zemřelou bude podle něj v pátek a v sobotu na Černínském paláci, kde ministerstvo sídlí, vyvěšená černá vlajka.
Schneiderová byla první tajemnicí jeruzalémské pobočky českého velvyslanectví v Tel Avivu. Podle Radiožurnálu zemřela poté, co ji na ulici srazil vůz, který najel na chodník. Řidič zřejmě ztratil kontrolu nad vozidlem, tamní policie nehodu vyšetřuje, uvedl rozhlas.
ŽIVĚ Kyjev čelil dalšímu ruskému raketovému útoku, nejméně jeden člověk zahynul
Ukrajinské hlavní město Kyjev čelilo ve čtvrtek večer dalšímu ruskému raketovému útoku, který poškodil několik budov, uvedl starosta Vitalij Kličko. Podle kyjevské vojenské správy zahynul nejméně jeden člověk. Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) ve čtvrtek mimoto podle agentury Reuters uvedla, že dronový útok zabil jednoho ze zaměstnanců ukrajinské jaderné elektrárny Záporoží.
Blížíme se dnu, slušnost už nestačí. Babiš přichází o přízeň, říká Cibulka k protestům
Moderátor Aleš Cibulka se po nedělní demonstraci neomlouvá za ostrá slova vůči vládním politikům. Podle něj sami posunuli hranice veřejné debaty a na pohrdání není třeba reagovat zdvořile. V rozhovoru mluví také o obavách o nezávislost veřejnoprávních médií a o setkání s ministrem kultury Otou Klempířem.
Gandalf se loučí s Picardem. Zmínil poslední společný film, který lidé ještě neviděli
Před 50 lety ho přemlouval, ať do Hollywoodu vůbec nejezdí, nyní se s ním dojemně loučí. Legendární herec Ian McKellen, tvář Gandalfa a Magneta, vzdal hold kamarádovi Patricku Stewartovi, který zemřel ve věku 86 let. Ve svém vzkazu McKellen připomněl i poslední Stewartovu roli ve filmu, který veřejnost ještě neviděla. Oba si totiž zahráli v Avengers: Doomsday, který ke konci roku zamíří do kin.
Nenechte si ujít: Dokument o konci uhelné těžby či fotografie lidí ze Žižkova 70. let
Dokumentární film mapující konec těžby černého uhlí na Ostravsku, úchvatný animovaný příběh od renomovaného studia Laika, velkolepá hudební oslava v podobě festivalu Prague Sounds, divadelní inscenace Anatomie sebevraždy nebo fotografická výstava nabízející černobílý pohled do žižkovských domácností 70. let.
Nový objev ve vesmíru. Za Plutem možná obíhá kolem Slunce další trpasličí planeta
Za oběžnou dráhou Pluta možná obíhá kolem Slunce další trpasličí planeta. Ledové těleso astronomové označili 2026 ED138 a objevili ho s pomocí teleskopu umístěného v Chile. K potvrzení toho, že jde skutečně o trpasličí planetu, jsou však zapotřebí další pozorování, napsala agentura Reuters.