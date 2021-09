Pozůstalí po obětech letu MH17 vypovídají u soudu, viní Rusko ze lži

Pozůstalí po 298 obětech letu MH17 sestřeleného v roce 2014 nad východní Ukrajinou začali v pondělí vypovídat před soudem v Nizozemsku. Někteří z nich viní Rusko ze lži, jiní žádají potrestání viníků, aby našli klid. Obžalováni jsou čtyři lidé, kteří jsou podezřelí ze zapojení do pádu Boeingu 777 společnosti Malaysian Airlines.

Na palubě osudného letu zemřelo 196 Nizozemců, proto se soud koná právě v této zemi, a to v přísně střežené síni na mezinárodním letišti Schiphol u Amsterodamu. V následujících třech týdnech zazní stovky svědectví pozůstalých, kteří promluví buď osobně, nebo přes video, případně budou přečtena ze zaslaných materiálů. Jako první svědkyně vystoupila Ria van der Steenová, která při neštěstí ztratila otce a nevlastní matku.

"Lžou, my víme, že lžou, a oni vědí, že víme, že lžou," řekla před soudem van der Steenová a dodala, že cituje sovětského disidenta Alexandra Solženicyna. "Jsem plná touhy po pomstě, pocitu nenávisti, vzteku a strachu… Vím, že jsou mrtví a že už je nikdy neuvidím. Ale nemohu se s nimi definitivně rozloučit, dokud nebudou osoby zodpovědné za jejich smrt uznány vinnými za to, co provedly," dodala.

Kromě Nizozemců a dalších národností byla na palubě i řada Australanů. Australanka Vanessa Rizková přišla o oba rodiče, kteří se letem MH17 vraceli z dovolené v Evropě. Strůjci útoku podle ní "zaslouží trest za své nenávistné činy". "Jak by se cítili sami strůjci, kdyby šlo o jejich příbuzné? Jak by na to reagoval (ruský prezident Vladimir) Putin a jeho zkorumpovaná vláda?" ptala se Rizková, která u soudu svědčila přes videohovor.

"Ruské dezinformace, nedostatečné zapojení Ruska (do vyšetřování) a jeho popírání viny jsou omračující," uvedl James Rizk, bratr druhé svědkyně, uvedla agentura AFP.

Letadlo malajsijských aerolinek na lince MH17 z Amsterodamu do Kuala Lumpuru podle obžaloby sestřelila raketa odpálená z území ovládaného proruskými separatisty v oblasti Donbasu na východě Ukrajiny.

Vyšetřování, které trvalo téměř šest let, vyústilo v obžalování Igora Girkina, Sergeje Dubinského, Olega Pulatova a Leonida Charčenka mimo jiné z vraždy. Žádný z nich se soudu neúčastní, zastupovat se nechává jen Pulatov. Všichni se podle dostupných informací nacházejí v Rusku. V případě odsouzení jim hrozí až doživotní trest vězení.

Předsedající soudce Hendrik Steenhuis stanovil termín 22. září jako možné datum vynesení verdiktu. Proces může ale také skončit v listopadu nebo v prosinci, uvádí AFP.

