28. 5. Vilém
Zahraničí

Pozastavení dotací kvůli Babišově možnému střetu zájmů se týká i zemědělství

ČTK

Dopis, který Evropská komise zaslala českým úřadům 20. května a který hovoří o pozastavení proplácení dotací kvůli podezření na střet zájmů u premiéra Andreje Babiše, se týká i zemědělských fondů. Potvrdil to nejmenovaný vysoce postavený unijní představitel.

Evropská komise minulý týden v dopisu českým úřadům požádala o informace o opatřeních, která byla přijata v souvislosti se zabráněním střetu zájmů českého premiéra. (Andrej Babiš)Foto: Profimedia
Český ministr zemědělství Martin Šebestyán přitom ve středu řekl Deníku N, že jeho ministerstvo nadále dotace holdingu Agrofert vyplácí. Agrofert na dotaz ČTK uvedl, že dotace čerpá v souladu se zákonem. Seznam Zprávy uvedly, že od doby, co je Babiš premiérem, vyplatil Státní zemědělský fond (SZIF) holdingu na dotacích téměř 200 milionů korun.

„Konkrétně v případě zemědělských dotací může Evropská komise potvrdit, že dopis z 20. května se vztahuje také na zemědělské fondy,“ uvedl ve čtvrtek vysoce postavený unijní zdroj, který si nepřál být jmenován.

Podle zdrojů ČTK nejsou v tuto chvíli informace poskytnuté českými úřady pro Evropskou komisi dostatečné k dokončení jejího posouzení případu možného střetu zájmů u Andreje Babiše. Unijní exekutiva je podle všeho v pravidelném kontaktu s českými zástupci, včetně Státního zemědělského fondu.

Evropská komise minulý týden v dopisu českým úřadům požádala o informace o opatřeních, která byla přijata v souvislosti se zabráněním střetu zájmů českého premiéra. Babiš vložil v únoru akcie Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust, považuje tím střet zájmů za vyřešený.

„Dotace jsme čerpali a čerpáme v souladu se zákonem, proto jsme nikdy neměli pochybnosti o tom, že na ně máme nárok. Dotace čerpáme podle stejných pravidel společné zemědělské politiky jako všichni ostatní v EU,“ řekl ve středu mluvčí Agrofertu Pavel Heřmanský.

„Výsledky právních analýz poskytovatelů veřejných podpor potvrzují, že vlastnické uspořádání společnosti Agrofert, umožňuje společnostem z koncernu ucházet se o dotace a účastnit se veřejných zakázek stejně jako kterémukoli jinému podnikatelskému subjektu v České republice v rámci rovného tržního prostředí,“ dodal.

Do sedmého místa žebříčku jsou místa stabilní. V desítce nejoblíbenějších jmen loni vystřídala Julie s Rozálií jména Tereza a Adéla. (Ilustrační foto)
Viktorie sesadila Elišku, Jakub stále drží prvenství mezi chlapeckými jmény

Viktorie loni po 13 letech sesadila z prvního místa žebříčku nejoblíbenějších dívčích jmen Elišku, která skončila druhá. Sofie byla stejně jako v roce 2024 třetí. Mezi chlapeckými jmény, která rodiče vybírají pro své děti, dál vede od roku 2011 Jakub, za ním následuje Matyáš a Jan. Na tiskové konferenci o tom ve čtvrtek informoval předseda Českého statistického úřadu (ČSÚ) Marek Rojíček.

Jan Hraběta, herec, Akt, Divadlo Járy Cimrmana
Zemřel Jan Hraběta, dlouholetý herec Divadla Járy Cimrmana

Zemřel dlouholetý člen Divadla Járy Cimrmana Jan Hraběta, bylo mu 86 let, uvedl iRozhlas.cz. Hraběta, který v souboru působil od konce sedmdesátých let, vynikl hlavně rolemi praotce Čecha ve hře České nebe, krále v pohádce Dlouhý, Široký a Krátkozraký nebo faráře v Němém Bobšovi.

BeNative

Dovolená, která má všechno: Vítejte v Horním Rakousku

Ať už vás lákají horské túry s dechberoucími výhledy, odpočinková odpoledne u průzračných jezer nebo objevování místní kultury a regionální kuchyně, Horní Rakousko nabízí všechno na jednom místě. Přinášíme inspiraci, jak nasát jedinečný rakouský pocit už letos v létě.

