Požáry v argentinské Patagonii za týden spálily téměř 15 tisíc hektarů porostu

Lesní požáry v argentinské Patagonii od pondělí zpustošily téměř 15 tisíc hektarů porostu. Stovky hasičů a dobrovolníků i dnes pracovaly na jejich zvládnutí, informovala agentura AFP.
Hlavní požár, který se šíří poblíž města Epuyén v provincii Chubut, už zničil téměř 12 tisíc hektarů, uvedl hasičský sbor provincie.
Požáry vypukly v pondělí v letovisku Puerto Patriada, asi 1700 kilometrů jižně od Buenos Aires. Téměř tři tisíce turistů v tomto městě a také 15 rodin v Epuyénu bylo evakuováno, uvedl guvernér provincie Ignacio Torres. Plameny mezitím zničily i více než desítku domů.
V sobotu odpoledne zesílil vítr a v několika oblastech roznítil další požáry. Ohrožena byla také elektrárna poblíž jezera Epuyén. Torres dnes v rozhlase uvedl, že situace v regionu je už klidnější, ale zůstává dál kritická.
V Národním parku Los Alerces, který je zapsán na seznamu světového dědictví UNESCO, hoří další velký požár. Úřady podle AFP zasaženou plochu zatím neupřesnily.
Hasičské sbory kromě toho usilují o zkrocení dvou dalších požárů v provinciích Chubut a Santa Cruz, které v posledních dnech podle Federální agentury pro krizové řízení spálily už téměř 3800 hektarů.
Národní park Los Alerces se rozkládá na ploše přibližně 200 tisíc hektarů. Po sobě jdoucí doby ledové tam vytvořily krajinu velkolepých útvarů, včetně ledovcových karů, řetězců rybníků a průzračných jezer, visutých údolí a ohlazených skalních útvarů.
Při masových protestech proti teokratickému režimu v Íránu za poslední dva týdny zahynulo nejméně 538 lidí, uvedla dnes nevládní organizace Human Rights Activists News Agency (HRANA) sídlící ve Spojených státech. Místní úřady za stejnou dobu zadržely více než 10 600 osob, doplnili podle agentury AP aktivisté.
Británie pro Ukrajinu vyvine nový balistický raketový systém, který napadené zemi umožní lépe se bránit útokům z Ruska. Oznámila to dnes britská vláda. Střely budou schopny nést hlavice s hmotností 200 kilogramů a budou mít dolet přes 500 kilometrů. Vláda už v rámci projektu nazvaného Nightfall vyhlásila soutěž na vývoj systému.
Skupina evropských zemí v čele s Británií a Německem diskutuje o plánech na posílení své vojenské přítomnosti v Grónsku, aby ukázaly americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi, že Evropa bere bezpečnost v Arktidě vážně.
Izraelská armáda dnes udeřila na jihu Libanonu na cíle, které označila za spojené s militantním hnutím Hizballáh. Uvedla to místní tisková agentura ANI. Před útokem vyzvala izraelská armáda obyvatele oblasti, aby se evakuovali, píše agentura AFP.
Byl to plachý, jemný muž, který nejraději trávil čas s rodinou a zvířaty. Veterinář, který měl pět dětí a domácí zvířata. Loni ale Serhij Tyščenko získal nejvyšší ukrajinské vyznamenání Hrdina Ukrajiny. Ve svých 46 letech strávil jako bojový zdravotník neuvěřitelných 472 dní bez vystřídání na první linii. Jeho příběh přinesl deník New York Times.