Patnáct lidí utrpělo v neděli večer zranění při požáru v jedné z berlínských nemocnic. Jedna osoba je v ohrožení života, další člověk je zraněn těžce, informovala v pondělí agentura DPA. Policie podle ní případ vyšetřuje jako žhářství.
Požár vypukl na jednom z pokojů nemocnice v berlínské části Lichtenberg. Policie se domnívá, že jej založil pacient, který zapálil postel.
Jedna osoba je po požáru v ohrožení života a další utrpěla těžká zranění. Zranění dalších 13 lidí jsou lehká, většinou se nadýchali kouře, uvedli berlínští hasiči.
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