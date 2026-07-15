Požár u Paříže se podařilo dostat pod kontrolu, zásah pokračuje

U požáru v lese Fontainebleau stále zasahuje přibližně 800 hasičů, aby zabránili opětovnému vzplanutí ohně, který se po 48 hodinách intenzivního boje podařilo dostat pod kontrolu a zastavit jeho další šíření. Informovala o tom ve středu agentura AFP. Požár se v lese vzdáleném přibližně 60 kilometrů od Paříže rozšířil na více než dva tisíce hektarů.
„Operace, které jsou od této chvíle plánovány, spočívají především v dohašování, tedy v důkladném prolévání všech dosud žhnoucích míst v půdě, pařezech či větvích spadlých na zem, aby nedošlo k opětovnému vzplanutí,“ uvedl Paul-Edouard Laurain, mluvčí hasičů a záchranné služby v zasaženém departementu.
Následně budou moci podle Lauraina začít bezpečnostní složky uvažovat o tom, jak znovu otevřít hlavní tepny a uvolnit část nasazených hasičů. Ve středu ráno zůstala stále částečně uzavřena dálnice A6 spojující francouzskou metropoli s jihovýchodem země. Zatímco počet nasazených hasičů zůstává stejný jako v předchozích dnech, úřady omezily počet nasazených leteckých prostředků.
Vzhledem k rašelinové půdě v lese budou muset hasiči zůstat v pohotovosti ještě nějakou dobu, aby zabránili vzniku nových požárů. „Rašelinový požár se může šířit (v půdě) několik dní, dokonce i týdnů, a někdy se znovu objeví ve vzdálenosti více než sto metrů od původního ohniska,“ varoval v úterý prefekt departementu Seine-et-Marne Pierre Ory.
Hasiči bojovali v lese se dvěma hlavními lesními požáry. První z nich vypukl v neděli pozdě odpoledne v okolí dálnice A6 a rozšířil se přibližně na plochu 1600 hektarů. Druhý požár vypukl v pondělí odpoledne v oblasti Faisanderie a zasáhl plochu přibližně 450 hektarů. Poblíž druhého požáru zaznamenali podle Lauraina hasiči tři případy opětovného rozhoření ohně.
V souvislosti s požárem zadržely úřady šest lidí. Podle prokuratury je mezi nimi jeden dobrovolný hasič, který se přiznal k zapálení větviček pomocí benzínu a zapalovače. Druhý podezřelý se doznal k tomu, že požár založil odhozením cigaretového nedopalku. Kvůli ohni evakuovaly bezpečnostní složky přibližně tisíc lidí.
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