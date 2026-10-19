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Zahraničí

Požár na základně v Kanadě zabil čtyři lidi. Dalších 19 je v kritickém stavu

ČTK
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Při požáru, který v kanadské provincii Alberta připravil o život čtyři kanadské vojáky, bylo hospitalizováno 39 lidí, z toho 19 je v kritickém stavu, uvedly úřady podle pondělních informací tiskových agentur. Kanadský premiér Mark Carney označil neštěstí za jednu z nejhorších tragédií, jakou kdy zažila kanadská armáda na domácí půdě v době míru.

Hasičské vozidlo u města Wainwright.
Hasičské vozidlo u města Wainwright, kde ve výcvikovém prostoru vojenské základny vypukl požár.Foto: CTK – John Ulan
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Carney také nařídil spustit vlajky na federálních budovách po celé zemi na půl žerdi k uctění památky obětí.

Generálmajor Wade Rutland řekl, že vojenští představitelé o požáru věděli, ale domnívali, že je pod kontrolou, než se vítr náhle změnil. „Požár byl kilometr daleko, když se vítr změnil. Není normální, aby se požár za 36 sekund posunul o kilometr,“ řekl podle agentury AP na tiskové konferenci v Edmontonu. Příčiny jsou předmětem vyšetřování, doplnil.

Hasiči nadále bojují s požárem v Albertě.
Hasiči nadále bojují s požárem v Albertě.Foto: REUTERS – Jennifer Gauthier

Požár začal jako doutnající tráva, ale oheň se rychle rozšířil ve výcvikovém prostoru vojenské základny u města Wainwright, kde zasáhl vojáky, kteří právě nacvičovali útoky na nepřátelské pozice s ostrou municí. Podle generála šlo o jednu rotu z praporu, který má příští jaro posílit kanadské jednotky v Lotyšsku.

Premiérka Alberty Danielle Smithová uvedla, že v péči lékařů je 39 lidí. Podle představitelky zdravotních úřadů v provincii Sayeh Zielkeové je 19 lidí v kritickém stavu, osm je stabilizovaných a 12 se zotavuje z méně závažných zranění. Smithová dodala, že někteří ranění utrpěli vážné popáleniny, jejichž léčba potrvá týdny či měsíce.

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Zdravotníci v Albertě sdělili, že pacienti byli z Wainwrightu převezeni do nemocnic v Edmontonu, Calgary a ve městě Red Deer. Do zásahu se zapojilo 22 sanitek, šest letadel a dva vrtulníky. Generál Rutland potvrdil, že vojenští záchranáři se do Wainwrightu snesli na padácích.

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Plameny překonaly protipožární bariéry, než byl oheň za pomoci městských hasičů lokalizován. Kanadská armáda informovala, že neexistují žádné známky toho, že by šlo o terorismus.

Generál Rutland prohlásil, že vojenští vyšetřovatelé prošetří všechny okolnosti, včetně toho, zda je třeba změnit zavedené bezpečnostní postupy. Armáda po takových incidentech obvykle svolává formální vyšetřovací komisi, nastínil Rutland a varoval, že nějakou dobu potrvá, než komise dospěje k závěrům ohledně toho, co se stalo.

Rota byla stažena z výcvikového prostoru a zbytek praporu pozastavil výcvik, ale s nasazením jednotky v Lotyšsku se nadále počítá.

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