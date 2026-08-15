Požár na jihozápadě Francie se dál šíří, stovky lidí se musely evakuovat

Lesní požár, který od čtvrtka hoří ve francouzském departementu Landes na jihozápadě země, se v sobotu ráno rozšířil. Dosud spálil 1 580 hektarů, uvedl podle agentury AFP prefekt tohoto departementu Gilles Clavreul.
„Zaznamenali jsme poměrně rozsáhlá oživení požáru na jihu v blízkosti Gareinu,“ uvedl prefekt. Tato vesnice s přibližně 400 obyvateli se nachází jižně od obce Luglon, v jejíž blízkosti ve čtvrtek odpoledne požár vypukl.
Podle prefekta se zvětšila spálená plocha. „Bylo nutné provést další evakuace asi stovky lidí, čímž se celkový počet zvýšil na 650,“ upřesnil Clavreul.
Podle něj oheň zatím nezasáhl žádný obytný dům. V noci na pátek bylo v Luglonu evakuováno více než 500 osob, mezi nimiž byli místní obyvatelé i turisté z kempu. V pátek vyzvaly úřady k opuštění oblasti několik desítek dalších lidí.
Podle Arnauda Fabreho, ředitele hasičského sboru v tomto departementu, se požár na počátku noci vyvíjel spíše příznivě, okolo 04:30 se však zesílil. „Je to oblast, do které je pro naše jednotky obtížné se dostat. Proto bylo nutné nasadit velkou část našich sil, které situaci s velkým nasazením zvládly,“ doplnil.
Proti požáru nyní bojuje přibližně 550 hasičů, píše AFP. V oblasti Landes de Gascogne, kterou oheň zasáhl, rostou převážně borovice. Lesy jsou po opakujících se vlnách veder, které toto léto zasáhly Evropu, vysušené. V předchozích dnech platilo v departementu Landes oranžové, tedy druhé nejvyšší varování před vlnou veder a teploty dosahovaly až 40 stupňů Celsia.
„Cílem je dostat oheň pod kontrolu,“ uvedl Fabre. „Všechny prostředky jsou postupně znovu nasazovány. Budeme dál dělat svou práci. A v tomto ohledu jsem optimistický,“ doplnil zástupce hasičů. Také prefekt pohlíží na situaci s nadějí, a to díky příznivé předpovědi počasí. Teploty mají klesnout a na sobotní večer meteorologové dokonce předpovídají déšť.
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