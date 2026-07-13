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Zahraničí

Požár lesa v pařížském regionu zničil na tisíc hektarů a stále se šíří

ČTK

Požár lesa u Fontainebleau nedaleko Paříže zničil na 1000 hektarů porostu, což je zhruba pět procent celého lesa. V pondělí odpoledne to řekl šéf civilní ochrany Julien Marion. Na místě zasahuje na 800 hasičů z celé Francie. Podle francouzského ministra vnitra Laurenta Nuňeze je možné, že oheň někdo založil úmyslně, informovala agentura AFP.

French firefighters battle Fontainebleau forest blaze near Paris
Pohled z dronu z města Milly-la-Forêt zachycuje stoupající kouř z lesního požáru v lese Fontainebleau nedaleko Paříže během vlny veder, která zasáhla velkou část Francie, 13. července 2026.Foto: REUTERS – Stephane Mahe
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"V okamžiku, kdy mluvím, není šíření požáru stále zastaveno," uvedl v pondělí kolem 17:00 SELČ Marion. Podle něj jsou proti požáru nasazené "významné prostředky" včetně čtyř hasičských letadel Canadair a několika vrtulníků.

"V okruhu jednoho kilometru bylo zjištěno asi deset míst, kde oheň vznikl, což naznačuje, že jej mohl někdo úmyslně založit," řekl Nuňez médiím při návštěvě obci Noisy-sur-École. "Doufáme, že se nám podaří požár během dne dostat pod kontrolu," prohlásil. Úplné uhašení však podle něj potrvá několik dní, možná i týdnů.

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Požár v oblasti vzdálené asi 60 kilometrů od francouzské metropole zuří od neděle. Lesní masiv, v jehož blízkosti se nachází také známý zámek Fontainebleau, má rozlohu přibližně 23.000 hektarů.

Podle agentury AP požár narušil provoz na železnici i na dálnicích. Ministr vnitra doplnil, že v pondělí ráno bylo evakuováno přibližně 900 lidí. Nikdo neutrpěl zranění a úřady neinformovaly ani o škodách na majetku. "Cílem je zachránit životy a majetek," zdůraznil mluvčí francouzských hasičů Eric Brocardi.

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Francouzský prezident Emmanuel Macron na síti X uvedl, že proti požáru byly nasazeny všechny dostupné prostředky. Vyjádřil také solidaritu obyvatelům zasaženého departementu a poděkoval nasazeným hasičům a záchranářům.

Francie v současnosti čelí vlně veder. Nějaký stupeň výstrahy před vysokými teplotami bude platit na celém evropském území v úterý, kdy je ve Francii státní svátek, uvedla v pondělí odpoledne meteorologická služba Météo France. Nejvyšší stupeň varování potrvá už několikátý den za sebou v Paříži a v okolí.

Nuňez uvedl, že ve Francii spálily požáry od začátku letošního roku přibližně 32.000 hektarů porostu. "To je již nyní více než za celou sezónu 2025, a to je teprve 13. července," upozornil. Francie se potýká již se třetí vlnou veder od začátku roku, což výrazně zvyšuje riziko vzniku požárů.

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Záchranné složky nadále bojují s plameny po celé zemi, jak v jižních departementech Pyrénées-Orientales či Drôme, tak v severnějších oblastech. Na jihu v okolí města Valence pomáhají s hašením také dva české vrtulníky. "Oba stroje jsou už v plné akci, včera (v neděli) dohromady provedly 64 shozů," sdělili ČTK zástupci českých hasičů. Situace na místě byla podle nich příznivější, protože nefoukal vítr. Obě helikoptéry pokračují v hašení i v pondělí.

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Lesní požáry sužují také jih Španělska. Předseda regionální vlády v Andalusii Juanma Moreno v neděli oznámil, že nejtragičtější požár ve Španělsku za poslední dvě dekády si vyžádal už 13 obětí. Požár je už stabilizovaný a ohraničený. Oblast v pondělí navštívil španělský premiér Pedro Sánchez.

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