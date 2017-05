Požádal jsem vůdce maďarského národa Viktora Orbána o azyl, tvrdí německý neonacista

před 34 minutami

Známý německý neonacista Horst Mahler, odsouzený ve vlasti za popírání holocaustu, údajně uprchl před trestem do Maďarska, kde požádal o azyl. Oznámila to agentura AP s odvoláním na německý list Mitteldeutsche Zeitung, který zveřejnil dopis od Mahlera. Ten tvrdí, že požádal "vůdce maďarského národa Viktora Orbána", aby mu poskytl "azyl před politickým pronásledováním". Mahler si odpykával desetiletý trest za popírání masového vyvražďování Židů za druhé světové války a za antisemitské podněcování. Před dvěma lety mu soud povolil vězení opustit kvůli vážné nemoci. Měl nařízeno vrátit se do věznice ke konci loňského roku, což ale neučinil.

