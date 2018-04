Poslední povstalci opouštějí východní Ghútu, boje zřejmě končí výhrou Asada

před 3 hodinami

Na základě dohody s vládou se mohou povstalci přestěhovat do měst Džarábulus a Al-Báb ležících u hranice s Tureckem.

Damašek - První autobusy s bojovníky povstalecké skupiny Džajš al-Islám a jejich rodinami začaly odjíždět z města Dúmá, poslední bašty protivládních sil v syrské východní Ghútě. S odvoláním na syrská státní média o tom informovaly světové tiskové agentury. Pokud by všichni bojovníci dohodu o evakuaci přijali, znamenalo by to definitivní vítězství režimu prezidenta Bašára Asada v boji o oblast na východ od Damašku.

Podle posledních informací syrské státní televize už z Dúmy odjely autobusy s celkem 448 lidmi. Odjezd první skupiny bojovníků z Dúmy kromě státních médií potvrdila také exilová organizace syrských ochránců lidských práv (SOHR). Agentura AFP uvedla, že autobusy se budou celý den seřazovat na dálnici na okraji Damašku, aby následně tento první konvoj vyrazil na sever.

Na základě dohody s vládou se mohou povstalci přestěhovat do měst Džarábulus a Al-Báb ležících u hranice s Tureckem. Města se nachází v pásmu na severu Sýrie ovládaném tureckými jednotkami a bojovníky ze Svobodné syrské armády (FSA) nepřátelské vůči Asadovu režimu.

Dohoda povstalců s Damaškem odhalená v neděli Ruskem vyžaduje, aby se členové protivládních sil vzdali těžkých a středně velkých zbraní a uznali obnovenou kontrolu vlády nad Dúmou. Džajš al-Islám zatím oficiálně platnost dohody nepotvrdil. Zdroj ze syrské armády agentuře Reuters sdělil, že někteří bojovníci dojednané podmínky odmítají a naznačil při tom, že v řadách povstalců nepanuje jednota.

Takový názor vyjádřila také SOHR s tím, že se konají rozhovory s cílem přesvědčit "radikální křídlo Džajš al-Islám, aby uplatnění dohody s Rusy nebránilo".

Město Dúmá bylo před víkendem po týdnech intenzivního bombardování ze strany syrského režimu podporovaného Ruskem poslední částí východní Ghúty pod kontrolou povstalců. Syrská armáda dříve vyzývala bojovníky k odchodu, aby se vyhnuli plnohodnotné ofenzivě. O víkendu se vyjednávači zastupující obléhané město dohodli s ruskou armádou na evakuaci těžce zraněných osob, představitelé Džajš al-Islám ale hlásili, že oblast neopustí.

Nekompromisní operace syrské armády ve východní Ghútě, která začala 18. února, si podle agentury AFP vyžádala života 1600 civilistů. Úřady uvádějí, že více než 46 tisíc lidí, z nichž asi čtvrtinu tvořili bojovníci, už bylo v posledních dnech přesunuto do povstaleckého teritoria severovýchodní provincie Idlib.