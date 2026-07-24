Povodně způsobené monzuny v indickém státě Ásám mají nejméně 50 obětí

Nejméně 50 mrtvých si vyžádaly povodně ve státě Ásám na severovýchodě Indie. Dalších 700 tisíc obyvatel muselo opustit své domovy poté, co se po několikadenních prudkých monzunových deštích vylila z břehů řeka Brahmaputra. Informovaly o tom v pátek indické úřady, které citovala agentura AP.
Brahmaputra, která patří mezi nejdelší asijské řeky, pramení v Tibetu a protéká zhruba 900 kilometrů Ásámem. Poté, co se vylila z břehů, zaplavila vesnice a strhávala domy. Pod vodou se ocitlo téměř 900 vesnic a více než 7000 domů připravily povodně o dodávku elektřiny.
Ve čtvrtek večer postihly povodně i části Gauhátí, které je se dvěma miliony obyvatel největším městem v Ásámu. Kvůli zaplaveným silnicím zůstali lidé celé hodiny odříznutí od spojení se světem. "Musel jsem zůstat přes noc v redakci. Na silnicích byla voda, která místy dosahovala až po pás," řekl Sudip Mazumdar, novinář z Gauhátí.
Odborníci tvrdí, že klimatické změny způsobené člověkem zesilují monzuny v jižní Asii, které tradičně trvají od června do září a poté znovu od října do prosince. Deště, které bývaly předvídatelné, nyní přicházejí v nepravidelných nárazech, při nichž se v krátkém čase z mraků vylije extrémní množství vody, a pak následují období sucha.
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