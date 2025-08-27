Zahraničí

Přehledně: Které země Evropské unie mají povinnou vojnu?

před 1 hodinou
V souvislosti s válkou na Ukrajině, která vypukla po ruské invazi 24. února 2022, se začalo v některých zemích EU hovořit o znovuzavedení povinné vojenské služby.
Finští vojáci. Finsko má povinnou vojenskou službu, která trvá 165, 255 nebo 347 dní. Poprvé byla zavedena v roce 1878.
Finští vojáci. Finsko má povinnou vojenskou službu, která trvá 165, 255 nebo 347 dní. Poprvé byla zavedena v roce 1878.

Lotyšsko se například od roku 2023 k povinné vojenské službě vrátilo, nyní se k tomuto kroku chystají také v Chorvatsku. Debata o možnosti znovuzavedení povinné vojenské služby se vede například ve Francii, německá vláda ve středu schválila návrh zákona o vojenské službě, jehož cílem je zvýšit počet vojáků v armádě. Ohledně vojenské služby ale Německo zatím sází na dobrovolnost.

V Evropské unii nyní povinná vojenská služba funguje v devíti zemích: Dánsku, Estonsku, Finsku, na Kypru, v Litvě, Lotyšsku, Švédsku, Rakousku a Řecku. Od příštího roku bude opět zavedena několikaměsíční povinná vojenská služba v Chorvatsku, kde byla zrušena v roce 2008. V celé Evropě má povinnou "vojnu" 16 zemí, někde se vojenská povinnost vztahuje i na ženy, část zemí umožňuje náhradní službu.

Mimo unii je v Evropě zavedena povinná vojenská služba ve Švýcarsku, Norsku, Moldavsku, Rusku, Bělorusku, Turecku a na Ukrajině. Ve Švýcarsku a Rakousku se o zrušení povinné vojenské služby hlasovalo v uplynulých letech v referendech, v obou zemích se voliči vyslovili pro její zachování.

Země EU s povinnou vojenskou službou:

Dánsko - V Dánsku, kde byla povinná vojenská služba zanesena do ústavy již v roce 1879, se loni prodloužila vojenská služba ze čtyř na 11 měsíců.

Estonsko - Od roku 1992 má povinnou vojenskou službu, trvá podle pozice od osmi do 11 měsíců.

Finsko - Má povinnou vojenskou službu, která trvá 165, 255 nebo 347 dní. Poprvé byla zavedena v roce 1878.

Kypr - Povinná vojenská služba trvá 14 měsíců.

Litva - Povinnou vojenskou službu původně od roku 2008 zrušila, v roce 2015 ji ale opět zavedla. Trvá devět měsíců.

Lotyšsko - Základní vojenskou službu původně od roku 2007 zrušilo, od roku 2023 ji znovu zavedlo, nejprve pro dobrovolníky, od ledna 2024 fungují povinné odvody. Základní služba trvá 11 měsíců.

Rakousko - Povinnou vojenskou službu má od roku 1955 a trvá šest měsíců. Její zrušení odmítli Rakušané v roce 2013 v referendu.

Řecko - Povinnou vojenskou službu má od roku 1915 a trvá devět až dvanáct měsíců podle druhu zbraně.

Švédsko - V roce 1901 zavedlo Švédsko brannou povinnost, která byla v roce 2010 zrušena. V roce 2017 Švédsko opět zavedlo povinnou vojenskou službu, která se vztahuje i na ženy a její délka je podle různých kritérií a druhů vojsk šest až 15 měsíců.

Ostatní země EU:

- Belgie zrušila brannou povinnost v roce 1994, Nizozemsko v roce 1997, Španělsko a Francie v roce 2001, Slovinsko v roce 2003, Česká republika, Maďarsko nebo Portugalsko v roce 2004, následovaly Itálie (2005), Slovensko (2006), Rumunsko a Bulharsko (2007), Německo (2011) a Polsko (2012).

- Již od svého vzniku v roce 1922 má plně dobrovolnou armádu Irsko, v roce 1969 zrušilo povinnou vojenskou službu Lucembursko.

 
