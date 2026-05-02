Povinně venčit a očipovat. Nová pravidla pro psy a kočky, jedna změna neprošla

Evropský parlament schválil historicky první nařízení, které chrání psy a kočky v celé EU. Přináší povinné čipování, přísnější kontrolu online prodeje zvířat a měl by také ukončit praktiky tzv. množíren.
Evropský parlament přijal v úterý nařízení, na které čekali ochránci zvířat dlouhé roky. Výsledek hlasování byl přesvědčivý – 558 hlasů pro, 35 proti a 52 zdržení. Poprvé v historii unie tak vznikají závazná pravidla pro chov, přepravu, obchodování a dovoz psů a koček.
Základem nové legislativy je povinná identifikace a registrace zvířat. Každý pes a každá kočka chovaní na území EU budou muset být označeni mikročipem a zapsáni do vzájemně propojených národních databází.
Na přípravu je čas. Chovatelé, prodejci a útulky budou muset nová pravidla plnit za čtyři roky. Pro soukromé majitele, kteří zvířata neprodávají, platí delší lhůta – pravidla začnou platit za deset let u psů a patnáct let u koček.
Smyslem je skoncovat s dosavadním chaosem. Podle dostupných dat pochází přibližně 79 procent psů z neznámých zdrojů, protože dosud neexistoval žádný ověřovací systém.
„Zavedení povinné identifikace a registrace pro všechny chované psy a kočky je zásadním milníkem,“ zhodnotila novou legislativu organizace Four Paws, která se zabývá ochranou zvířat.
Konec extrémů i kopanců
Nařízení zásadně mění pravidla v chovatelském sektoru. Zakazuje příbuzenské páření – rozmnožování mezi rodiči a potomky, prarodiči a vnoučaty nebo sourozenci. K reprodukci nesmí být použita zvířata s extrémními fyzickými rysy, pokud je veterinář explicitně neschválí.
Feny a kočky, které prodělaly dva císařské řezy, budou z dalšího chovu vyloučeny. Chovy produkující více než pět vrhů ročně nebo chovající více než pět fen a koček současně budou muset před uvedením zvířat na trh projít inspekcí a získat úřední schválení.
Přísně zakázáno bude mrzačení zvířat pro účely výstav a soutěží – konkrétně kupírování uší, dokování ocasů, odstraňování drápů nebo přeřezávání hlasivek, pokud pro ně neexistuje veterinární indikace.
Psi chovaní uvnitř budou muset mít každodenní přístup do venkovního prostoru alespoň na hodinu nebo být pravidelně venčeni. Bodové a škrtící obojky bez bezpečnostních mechanismů budou zakázány, stejně jako bití, kopání či aplikace elektrických šoků.
Zvíře jen z ověřených inzerátů
Velkou novinkou je rozšíření pravidel na dovoz ze zemí mimo EU. Dosud platily mezery v zákonech, které umožňovaly přivážet zvířata jako „nekomerční“ a pak je prodávat. To se změní.
Psi a kočky dovážení za účelem prodeje budou muset být čipováni ještě před vstupem do EU a zapsáni do národní databáze. Cestující, kteří přivážejí zvíře, budou povinni provést registraci nejméně pět pracovních dnů před příjezdem.
Regulace dopadne také na inzerci na internetu, přes kterou dnes nakupuje přibližně 60 procent majitelů. Prodejci budou muset před zveřejněním inzerátu projít ověřovacím systémem, který zkontroluje, zda jsou údaje o zvířeti a jeho vlastníkovi v souladu s databázemi.
Systém bude bezplatný a veřejně přístupný a ke každému inzerátu vygeneruje unikátní ověřovací token.
„Tato preventivní kontrola výrazně pomůže omezit online obchodování s psy a kočkami a zabrání nelegálním prodejcům a množírnám v inzerci těchto zvířat,“ uvádí Four Paws.
Za výsledným textem stojí mimo jiné česká europoslankyně Veronika Vrecionová (ODS), která byla zpravodajkou návrhu.
„Je skvělé, že se podařilo zavést první evropská pravidla pro ochranu psů a koček. Zaměřili jsme se na skutečný problém – přeshraniční nelegální obchod a množírny, včetně dovozů ze třetích zemí,“ zdůraznila europoslankyně s tím, že pravidla sice chrání zvířata, ale nezatěžují běžné majitele.
Co zákon neřeší
Přes rozsah nařízení zůstávají některé oblasti nedořešeny. Povinná registrace se nevztahuje na kočky žijící na farmách – výjimka, kterou organizace Four Paws kritizuje jako výraznou mezeru.
„Kočky se rychle množí a ty volně žijící pocházejí v konečném důsledku z domácích mazlíčků. Rozšíření dohledu i na tato zvířata je nezbytné,“ konstatuje organizace.
Do finálního textu se neprosadil ani zákaz prodeje psů a koček v chovatelských potřebách, zákaz utracení jako metody regulace počtu zvířat v útulcích, úplný zákaz kupírování ocasů ani minimální prostorové požadavky pro lovecké psy a psy střežící hospodářská zvířata.
Iwona Mertinová z organizace Eurogroup for Animals přitom upozorňuje, že samotné schválení je teprve začátek. „Skutečná zkouška spočívá v rychlém a důkladném přijetí prováděcích předpisů. Členské státy musí zavést účinné sankce za porušení pravidel a solidní správu toulavých zvířat, aby se útulky nepřeplnily,“ vysvětlila na dotaz redakce.
S tím souhlasí i Vrecionová. „Teď bude klíčové, aby byla pravidla v praxi důsledně uplatňována a vymáhána,“ doplnila česká europoslankyně.
