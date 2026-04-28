Povinné čipování koček i větší ochrana mazlíčků. EU schválila nová pravidla

Evropský parlament ve Štrasburku schválil nová pravidla, jejichž cílem je zlepšit ochranu psů a koček a zajistit jejich identifikaci. Jde o první normu na úrovni EU, která se věnuje chovu, umístění zvířat a zacházení s kočkami a psy, zavádí povinnou identifikaci pomocí mikročipů a registraci v propojitelných národních databázích.
Domácího mazlíčka má zhruba 44 procent občanů zemí EU a tři čtvrtiny obyvatel si přejí, aby byli lépe chráněni, uvedl Evropský parlament.
Cílem je zlepšit životní podmínky psů a koček chovaných chovateli, prodejními zařízeními a útulky a zároveň zlepšit ochranu spotřebitelů a bojovat proti nelegálnímu obchodu. Opatření jsou namířena hlavně proti takzvaným množírnám.
Pro nová pravidla hlasovalo 558 europoslanců, 35 bylo proti a 52 se hlasování zdrželo.
Zpravodajka legislativy, česká europoslankyně Veronika Vrecionová, na ranním briefingu s českými novináři uvedla, že na trh s domácími mazlíčky je nabalený špinavý černý byznys, přičemž zmínila množírny i dovoz zvířat ze třetích zemí s tím, že černý trh je spojen s týráním psů a koček a škodí poctivým chovatelům.
Darebáci jsou vždy o krok napřed
„Nedělám si iluze, že se černý obchod vymýtí, protože ti darebáci jsou vždy o krok napřed, ale myslím si, že je to krok správným směrem,“ uvedla.
Na návrhu právního předpisu se zástupci europarlamentu a členských zemí předběžně dohodli loni v listopadu. Rada EU tehdy zdůraznila, že dohoda poprvé v historii stanoví minimální pravidla pro celou EU. Nová pravidla spočívají v identifikaci všech psů a koček, včetně těch, kteří již mají své vlastníky.
Fyzické osoby však nemusí splňovat povinnosti určené pro zařízení. Požadavky jsou zamýšleny jako minimální standardy a země si mohou, pokud si to přejí, zavést i přísnější pravidla.
Vyjednavači se dohodli, že psi a kočky chovaní v EU, včetně těch v soukromém vlastnictví, budou identifikovatelní pomocí mikročipu a registrováni v národních databázích.
Povinné čipování koček
Prodejci, chovatelé a útulky budou mít čtyři roky na to, aby se připravili na platnost předpisu, zatímco pro majitele domácích mazlíčků, kteří zvířata neprodávají, bude toto opatření povinné po deseti letech pro psy a po patnácti letech pro kočky. Výjimka se bude vztahovat na kočky, které žijí volně, například na statku. Čipování psů v Česku povinné již je, koček nikoliv.
Nová pravidla také zakazují příbuzenské křížení jako chovatelskou praktiku. Dále také bolestivé mrzačení, jako je kupírování uší, ocasů nebo odstraňování drápů, s výjimkou případů, kdy jsou takové praktiky nařízené veterinářem. Psi musí mít rovněž denní přístup do venkovního prostoru nebo musí být denně venčeni.
Občané Evropské unie vlastní přes 72 milionů psů a více než 83 milionů koček. Obchod se psy a kočkami v posledních letech značně vzrostl a jeho roční hodnota činí 1,3 miliardy eur (32,4 miliardy Kč), uvedla již dříve Evropská komise.
Životní podmínky zvířat při profesionálním chovu se ale v jednotlivých členských státech liší a často se objevují informace o špatném zacházení. Rovněž prudce vzrostl nelegální obchod se psy a kočkami, k čemuž přispěl rostoucí internetový trh, jehož prostřednictvím se nyní realizuje 60 procent veškerého prodeje psů a koček v Evropské unii.
Mohlo by Vás zajímat: YouTube kočky fascinuje, můžou ale stát závislými
Za pokus o zapálení brněnské synagogy dostal mladík sedm let vězení
Za pokus o zapálení brněnské synagogy v lednu 2024 Krajský soud v Brně uložil obžalovanému mladíkovi sedm let vězení. Trest dostal za pokus o teroristický útok, pokus o vraždu a další skutky. Další dva roky vězení soud muži následně uložil za podporu propagace terorismu.
Po srážce vlaků v Jakartě zemřelo nejméně 15 lidí, téměř stovka dalších je zraněná
Při pondělní nehodě na předměstí indonéského hlavního města Jakarty narazil dálkový vlak do posledního vagónu stojícího příměstského vlaku. Počet obětí srážky vlaků ve městě Bekasi vzrostl na 15, informovaly agentury Reuters a AP. Zranění utrpělo 88 lidí, vyprošťovací práce nyní podle úřadů skončily.
„Vydrbal" se soudruhy, doktoři mu dávali 20 procent. Svéráz Fryčer hrál i žil naplno
Převážně v 80. letech minulého století prožil kariéru, o které se malým hokejistům v Československu nesnilo. Unikl ze zamčené země, válel za Toronto, a proto je i dnes větší legendou v Kanadě než doma. Připomeňte si příběh bouřlivého útočníka a trenéra Miroslava Fryčera, od jehož smrti včera uplynulo přesně pět let.
Trumpova vláda zesiluje úsilí deportovat přistěhovalecké děti bez doprovodu
Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa posouvá termíny imigračních řízení s přistěhovaleckými dětmi bez doprovodu o týdny až měsíce dopředu s cílem urychlit proces jejich deportace, píše web stanice CNN s odvoláním na americké představitele a právníky.
Pavel bude ve středu jednat se Zůnou o výběru nového náčelníka generálního štábu
Prezident Petr Pavel přijme ve středu v 17:30 na Pražském hradě ministra obrany Jaromíra Zůnu (za SPD). Tématem jednání budou aktuální záležitosti týkající se resortu a výběr nového náčelníka generálního štábu, uvedl na webu odbor komunikace prezidentské kanceláře. Schůzka se podle Hradu uskuteční bez vyjádření pro média.