"Povede to k dalšímu míru na celém světě." Trump ocenil rezoluci OSN o Pásmu Gazy

před 30 minutami
Americký prezident Donald Trump přivítal pondělní schválení rezoluce Rady bezpečnosti OSN počítající s vysláním mezinárodních sil do Pásma Gazy a s možností budoucí cesty ke vzniku palestinskému státu. Za nutný první krok na dlouhé cestě k míru ji pak podle agentury Reuters označila palestinská ministryně zahraničí Vársan Šahínová. Schválení návrhu přivítal podle agentury AFP i Izrael.
Americký prezident Donald Trump.
Americký prezident Donald Trump. | Foto: Reuters

"Toto se zapíše jako jedno z nejdůležitějších schválení v historii Spojených národů a povede k dalšímu míru na celém světě," napsal Trump na své sociální síti Truth Social.

Poděkoval zároveň všem členům Rady bezpečnosti, kteří pro rezoluci hlasovali, a v první řadě Rusku a Číně, které nevyužily své právo veta a zdržely se hlasování.

Trump připomněl, že schválená rezoluce vychází z jeho plánu příměří, který mimo jiné počítá s ustavením mezinárodního výboru, v jehož čele by stál právě on a který by dohlížel na dění na palestinském území.

"Rezoluce OSN je první krok na dlouhé cestě k míru. Ten krok byl potřebný, protože jsme se nemohli pustit do ničeho dalšího, dokud jsme neměli příměří," řekla v úterý k rozhodnutí Rady bezpečnosti šéfka palestinské diplomacie Šahínová při návštěvě Filipín.

Zároveň poznamenala, že jsou nadále otázky, kterým je potřeba se věnovat, včetně palestinského sebeurčení a budoucí palestinské nezávislosti. Jak podotýká Reuters, Trumpovy plány se o palestinské státnosti vyjadřují jen vágně.

Úřad izraelského premiéra Benjamina Netanjahua v úterý vyjádřil přesvědčení, že Trumpův plán povede k míru a prosperitě, protože trvá na úplné demilitarizaci, odzbrojení a deradikalizaci Gazy. Vyzval také sousední země, aby normalizovaly své vztahy s Izraelem.

Proti schválenému postupu se naopak postavilo teroristické hnutí Hamás, podle kterého přijatá rezoluce neodpovídá palestinským požadavkům a na Pásmo Gazy uvaluje mezinárodní poručenství. Hamás také uvedl, že odpor vůči Izraeli za použití veškerých prostředků je legitimní a odmítl odzbrojení, které je jednou z klíčových součástí Trumpova plánu.

V Pásmu Gazy od 10. října platí příměří, třebaže Izrael i teroristické hnutí Hamás tvrdí, že druhá strana klid zbraní porušuje. Jde jen o počáteční fázi amerického plánu, který počítá s odzbrojením Hamásu, vytvořením civilní palestinské správy Pásma Gazy a postupnou obnovou úzkého pobřežního pásu, který zpustošila dva roky trvající válka Hamásu a Izraele.

 
