V ruské TV opět mluvili o jaderném útoku. Host ale moderátora ukázkově vykolejil

Prokremelský moderátor Vladimir Solovjov ve vysílání ruské státní televize Rossija 1 opět plamenně hájil použití jaderných zbraní. Jeho výhrůžkám ale neúnavně oponoval tamní vojenský expert Jevgenij Bužinskij, který si stál za tím, že jaderné zbraně mají sloužit pouze jako "odstrašující politický nástroj" a jakákoliv eskalace je v současnosti nemožná.

V nedělním vydání pořadu Večer s Vladimirem Solovjovem známý moderátor nejprve společně s dalšími hosty, včetně poslanců Státní dumy Leonida Kalašnikova a Andreje Guruljova, obhajoval myšlenku, že "preventivní" jaderný úder by mohl obrátit válku na Ukrajině ve prospěch Ruska. Solovjov například navrhoval "demonstrativní útok" proti Francii, která by si ho podle jeho slov zasloužila za to, že nedávno přislíbila Ukrajině lehká obrněná vozidla AMX-10 RC.

Jeho výhrůžkám hned přitakal poslanec Guruljov. Podle něj je poslední rozhodnutí Elysejského paláce o dodávkách zbraní na Ukrajinu "vážnou věcí". "Francie nám začíná dělat problémy. Otevřeně, přímo a bez obav. V takovém případě by neměla existovat. Bylo by to někomu líto?" pokračoval se zvýšeným hlasem poslanec.

Jejich názorům ale vzápětí oponoval vojenský expert Bužinskij, který společně se zmíněnými poslanci patří mezi pravidelné hosty populárního pořadu. Prohlásil, že jakási "omezená" jaderná válka je jen iluzí a způsobila by globální katastrofu. "Mluvit o demonstrativním úderu je nezodpovědné," zdůraznil Bužinskij a pokračoval slovy, že použití jaderných zbraní je podle něj nyní "nemožné".

"Tak jaký má smysl je pak mít?" opáčil mu již viditelně frustrovaný Solovjov. "Je to politický nástroj odstrašení," hájil Bužinskij dále své názory. Podle něj by jaderná eskalace byla na místě až tehdy, kdyby například americká vojska napadla přímo území Ruské federace. "Do té doby se domnívám, že je to zbytečné," pokračoval expert za neustálého přerušování ze strany moderátora.

K podobné situaci došlo ve stejném pořadu i na konci listopadu. Solovjov tehdy ve svém monologu opět vyhrožoval použitím jaderných zbraní a osočoval hosty, že pohrdají ruskou ústavou. "Pokud máme zbraně, které nám zajistí totální vítězství, bylo by divné je nepoužít. Proč jsme je jinak vůbec vyráběli?" prohlašoval rozohněně moderátor. "Vy je nechcete dostat jadernými zbraněmi? Váš přístup je v jádru špatný," osočoval Solovjov hosty ve studiu.

Video: Silná káva i pro prokremelské jestřáby. Moderátora zpražili kvůli jaderné hrozbě (23. 11. 2022)