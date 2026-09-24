Drony z lodí a útok z moře. CIA varuje před ruským plánem pro jižní Evropu

Podle informací americké Ústřední zpravodajské služby (CIA) má Kreml připravovat možnost dronových útoků nejen proti zemím východní Evropy, ale i proti Francii, Itálii nebo Španělsku. CIA varuje, že Moskva by při případných útocích mohla postupovat podobně jako Kyjev během známé operace Pavučina. Ta loni vedla k poškození či zničení několika ruských strategických letounů.
CIA, jejíž ředitel John Ratcliffe nedávno nečekaně navštívil Moskvu, varovala některé evropské vlády, že Rusko by mohlo v rámci eskalace útočit i na „bezpečné“ země evropského Středomoří, uvádí španělský list El Mundo. Podle zdrojů obeznámených se situací už byly vlády Španělska, Francie a Itálie o hrozbě informovány.
Do útoků na země jižní Evropy by se podle informací CIA mohly zapojit drony Gerbera vypuštěné z lodí ruské takzvané stínové flotily ve Středomoří. „Budou používat drony vypouštěné z moře a ukryté v nákladních kontejnerech. Není to vůbec složité,“ uvedl pod podmínkou anonymity zdroj blízký litevskému ministerstvu obrany.
List tak možný plán Moskvy přirovnává k loňské ukrajinské operaci Pavučina, při které se ukrajinským bezpečnostním silám podařilo pomocí nákladních automobilů tajně dopravit útočné drony do blízkosti cílů.
Ukrajina toho využila 1. června 2025 při rozsáhlé diverzní akci, při které tyto drony napadly ruské strategické letecké základny hluboko na území Ruské federace.
Podle španělského listu jsou důvody pro možnou ruskou eskalaci známé už delší dobu. Moskva opakovaně tvrdí, že dodávky zbraní, zpravodajských informací a vojenských poradců Ukrajině činí ze západních zemí účastníky války a legitimní cíle.
Dosud však Rusko podle expertů působilo pod takzvaným „válečným prahem“ a vyhýbalo se akcím, které by mohly vyvolat koordinovanou reakci NATO. Zároveň však zintenzivňuje sabotážní operace proti cílům v zemích podporujících Ukrajinu a podniká kroky, které zřejmě mají testovat hranice a reakci západních zemí, připomíná španělský list.
Výrazným příkladem se stal incident z letošního srpna na letišti v Lipsku, kde byl poblíž ukrajinského nákladního letounu nalezen dron s výbušninou. Německá vláda následně uvedla, že za pokusem o útok stojí Rusko a že použité prostředky odpovídají vzorci ruských hybridních operací v Evropě.
Malé drony z nákladních lodí
Gerbera váží až 18 kilogramů, dosahuje rychlosti kolem 160 kilometrů v hodině a její deklarovaný maximální dolet činí 600 kilometrů. Jedna obchodní loď by podle informací El Mundo mohla přepravovat několik těchto dronů a k jejich vypuštění by měl stačit malý katapult.
Z lodí ve Středomoří by tak teoreticky mohly zasáhnout cíle v jižní Evropě. Při maximálním doletu 600 kilometrů by podle El Mundo pokryly přibližně polovinu Španělska, jižní část Francie a téměř celou Itálii.
Nešlo by přitom nutně o útok s cílem způsobit rozsáhlé škody. Britský analytik Keir Giles listu sdělil, že drony mohou sloužit k dočasnému uzavření letiště, vyvolání požáru, průzkumu vojenských objektů nebo k demonstraci schopnosti zasáhnout evropské zázemí.
„Cílem nemusí být nutně země v první linii. Cílem bude místo, kde se nachází nejslabší bod Evropy,“ řekl Giles. Vzdálenost od ruských hranic podle něj sama o sobě bezpečí nezaručuje a výběr cíle je součástí „rovnice, která se neustále mění“. Moskva poměřuje, kde může dosáhnout co největšího efektu při přijatelném riziku a vynaložení potřebných prostředků, cituje ho španělský list.
El Mundo připomíná také politický rozměr. Španělsko, Francii i Itálii čekají v roce 2027 volby a v těchto zemích zároveň sílí debata o pokračování podpory Ukrajiny. Moskva by podle listu mohla případným útokem využít obav veřejnosti, posílit únavu z války a prohloubit politické spory.
Záměrem by tak nemuselo být jen způsobit materiální škody, ale také oslabit evropskou podporu Kyjevu a vytvořit tlak na vlády, aby svou politiku vůči Rusku změnily.
Varování po Ratcliffově cestě
Litva a další země podle El Mundo získaly informace o možném útoku krátce po cestě šéfa CIA Johna Ratcliffa do Moskvy 25. srpna. Listy jako například The Wall Street Journal a Politico uvedly, že Ratcliffe jel Rusko varovat před útoky či provokacemi proti NATO.
Informace CIA však neznamená, že se Moskva k útoku skutečně rozhodla. Ukazuje ale, že evropské vlády počítají i s možností, že by Rusko hledalo způsob, jak obejít výhodu vzdálenosti a zasáhnout cíle hluboko v evropském zázemí, upozorňuje El Mundo.
Útok na vzdálené země západní Evropy přitom v ruském prostředí není žádné tabu. Například 19. září zveřejnil vlivný ruský telegramový kanál Rybar mapu Středomoří s titulkem „Ruská medicína proti francouzské aroganci“.
Text spekuloval o dodávkách dronů Geran-5 do Alžírska a uváděl, že by mohly zasáhnout letecké továrny, vojenské základny, jaderné elektrárny a petrochemické komplexy na jihu Francie.
Mohlo by vás zajímat: Trump vítá Si Ťin-pchinga. Nad hlavou mu proletěl B-1B, čínský prezident nehnul brvou
Zájemců je několik. Potravinové řetězce v Evropě zvažují odkup aktivit Tesca
Mezi zájemci o odkup aktivit britského řetězce Tesco ve střední Evropě je i majitel Lidlu a Kauflandu, společnost Schwarz Gruppe. Ve čtvrtek o tom informoval britský deník Financial Times (FT). O koupi podle jeho zdrojů projevují zájem také nizozemský řetězec supermarketů Ahold Delhaize a polský diskontní řetězec Biedronka.
Tvrdý trest za korupci: Gólman Kalina vyfasoval 20 let a obří pokutu k tomu
Gólman Marek Kalina kvůli úplatkářství a ovlivňování zápasů dostal od etické komise Fotbalové asociace ČR rekordní trest - zákaz činnosti na 20 let a pokutu 500.000 korun. Komise o tom informovala v komuniké.
Poradce Chameneího pohrozil rozšířením války. Mohla by se dostat až k Indickému oceánu
Pokud USA znovu zaútočí, mohl by Teherán rozšířit válku na Blízkém východě až k Indickému oceánu, řekl ve čtvrtek poradce íránského nejvyššího vůdce Modžtaby Chameneího. Íránští představitelé již dříve pohrozili, že v případě obnovení amerických útoků rozšíří geografický rozsah konfliktu.
Záhada za Tutanchamonovou zdí. Egyptolog Bárta mírní sen o hrobce Nefertiti
Nové poznatky o Tutanchamonově hrobce oživily představu, že za jejími stěnami čeká další velký objev – podle badatelů možná i hrob královny Nefertiti. Český egyptolog Miroslav Bárta existenci neznámých prostor nevylučuje. Pro jejich původ však nabízí střízlivější vysvětlení: mohlo by jít o nedokončenou část faraonovy hrobky. K představě, že uvnitř odpočívá slavná královna, je skeptičtější.
Hitlerovo alibi nesedí. Nové dokumenty odkrývají detaily záhadné smrti jeho neteře
Smrt Geli Raubalové, Hitlerovy neteře a podle některých spekulací také jeho milenky, patří k nejzáhadnějším epizodám z osobního života nacistického vůdce. Dosavadní verze událostí hovoří o tom, že třiadvacetiletá dívka v září 1931 spáchala sebevraždu po hádce s Hitlerem, který měl pro dobu její smrti alibi. Nově objevené dokumenty však na tuto verzi vrhají řadu pochybností.