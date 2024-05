Berlusconi z šoku zvracel. Třeskutý rozhovor odhalil Putinovu násilnickou povahu

V roce 2013 pozval Vladimir Putin bývalého italského premiéra Silvia Berlusconiho do Ruska na lov. Když se vrátil, sdílel poznatky z cesty se svým mluvčím Paolem Bonaiutim a lídrem strany Forza Italia v poslanecké sněmovně Fabrizem Cicchittem. Právě ten před pár dny novinářům z italského listu Corriere della Sera popsal znepokojivý průběh setkání dvou vůdců i jejich letité přátelství.

Cicchitto v rozhovoru popsal Berlusconiho návštěvu Ruska jako moment, který "otřásl jeho jistotami". Putin měl během setkání podle zpovídaného politika premiérovi odhalit svou násilnickou povahu. "Expremiér považoval Putina za laskavého a rozumného člověka, u kterého si nic podobného nedokázal představit," přibližuje Kyiv Post.

Loni zesnulý Berlusconi, který se svým důvěrným přátelstvím s ruským prezidentem často chlubil, nemohl tušit, jaké přivítání ho čeká. "Putin mi řekl: 'Silvio, pojďme na lov.' Pomyslel jsem si: 'Na lov? Vždyť já jsem se nikdy ani nedotkl pušky.' Ale on na tom trval, tak jsem ho doprovázel," měl se Berlusconi svěřit v rozhovoru blízkým spolupracovníkům.

Když dvojice mužů došla do lesa, Putin podal Berlusconimu zbraň. Toho vzápětí podle Cicchitta popadla úzkost. "Když procházeli sněhem, šéf Kremlu měl zahlédnout dva jeleny a dát Berlusconimu pokyn, aby na jednoho zamířil se slovy: "Tenhle je tvůj. Střílej," líčí bývalý poslanec.

Berlusconi měl dát najevo, že zabít zvíře nedokáže. "I kdybych měl zemřít, nestřílel bych," odvětil údajně Putinovi chvíli před tím, než ruský prezident oba jeleny zastřelil. "Pak se na něj spokojeně podíval a řekl, že mu ten den nabídne mimořádné jídlo. Sešel ze svahu k mrtvolám a v ruce držel nůž. Jedno ze zvířat rozřízl a vyndal mu srdce," popisuje dál Cicchitto.

Následně přikázal jednomu z mužů ze svého soukromého bezpečnostního týmu, aby mu podal dřevěný podnos, na nějž orgán položil. "Berlusconiho málem ranila mrtvice. Řekl nám, že se schoval za strom a zvracel," dodal v rozhovoru pro italský tisk politik. Poté, co se expremiér kolegům s historkou svěřil, se podle Cicchitta rozprostřelo nekonečné ticho. Prolomil ho až sám Berlusconi, když situaci okomentoval s tím, že možná šlo o pouhý lovecký zvyk.

Pouto mezi vůdci

Novináři se Cicchitta, který byl jedním z Berlusconiho nejbližších politických partnerů, ptali také na povahu Berlusconiho přátelství s Putinem. Ten ho popsal jako "pouto psychologické homosexuality".

Putin považoval podnikatele, který fakticky ovládal televizní vysílání v Itálii a dokázal díky tomu proniknout do politiky, za geniálního. Berlusconi měl pak Putina za pragmatika, který dokáže řídit obrovskou zemi a s nímž se dá řešit spousta věcí - od obchodu po ženy. Silvio měl ambici přivést ho na Západ a do Severoatlantické aliance. "Říkal o sobě, že se díky tomu zapíše do dějin. Myslel si, že vyhraje, ale místo toho ho Putin podrazil," tvrdí Cicchitta.

Cicchitto spolu s Berlusconim odhadl, že Putin plánuje rozšířit své pole působnosti. "Využil Berlusconiho a jeho vztahů s Američany k návratu mezi velké hráče, kteří na Rusko po zániku Sovětského svazu zanevřeli. Berlusconi měl však pocit, že může Putina ovlivnit, zejména poté, co pomohl zkrotit ruského vůdce po invazi do Gruzie v roce 2008," vysvětluje.

Invazi italský premiér neschvaluje, kritizuje i Zelenského

Začátek plnohodnotné invaze na Ukrajinu v únoru roku 2022 měl pro Berlusconiho znamenat velké zklamání z Ruska i jeho někdejšího přítele Putina. "Byl ale naštvaný i na Zelenského, kterého definoval jako megalomanského herce, nebezpečného sobě i ostatním," vysvětluje exposlanec.

Krátce před svou smrtí loni v červnu Berlusconi veřejně prohlásil, že chápe Putinovu snahu nahradit ukrajinského prezidenta "slušnými lidmi", a obvinil Zelenského z toho, že je strůjcem války.

"Z doslechu jsem se dozvěděl, že Berlusconi před svou smrtí prohlásil, že by nikdy nehlasoval pro vstup Ukrajiny do Evropské unie a Severoatlantické aliance. V posledních letech jeho života jsme se však bavili už spíše vzácně," popisuje Cicchitto. Sužoval ho pocit, že Berlusconi vůbec nezná Putinovo kulturní zázemí, které formovaly osobnosti jako Petr Veliký, Ivan Hrozný či Josef Stalin. "Každá z těchto postav měla velmi silnou autoritářskou složku, spojenou nikoli s obnovením Sovětského svazu, ale s mýtem Velkého Ruska," řekl.

