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Zahraničí

Pouliční násilí překročilo hranice. Rabování, slzný plyn, vyděšení turisté v Miláně

ČTK
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V centru Milána se v neděli druhým dnem střetli s policií mladí lidé. Podle agentur ministr vnitra Matteo Piantedosi večer oznámil, že policie zadržela na 200 lidí. Většině zadržených nebylo ještě 18 let. Milánská katedrála musela předčasně ukončit prohlídky turistů. Na pondělí italská premiérka Giorgia Meloniová svolala radu pro veřejný pořádek. Zatím nejsou informace o zraněných.

Italy Protest
Policie používala slzný plyn, vodní dělo a obušky. Demonstranti na policii házeli dlažební kostky a pyrotechniku.Foto: AP – Stefano Porta
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Střety se odehrály již v sobotu, když se v Miláně a dalších italských městech uskutečnili demonstrace za dostupné bydlení či lepší sociální podmínky. Podle médií se v neděli skupiny mladých svolávaly k dalšímu dni protestů po sociálních sítích.

Skupiny zahalených lidí se v neděli střetávaly v centru Milána. Demonstranti se snažili vniknout do některých obchodů či rozbít výkladní skříně, na policii házeli dlažební kostky a pyrotechniku. Policie používala slzný plyn, vodní dělo a obušky.

Milan police clash with protesters on second day of unrest
Demonstranti rozbíjeli kromě jiného výlohy obchodů.Foto: REUTERS – Stringer

V některých obchodech se zavřeli vystrašení turisté, které pak museli osvobodit hasiči. Do střetů se zapojili i někteří obyvatelé, kteří na zahalené demonstranty lili vodu z oken, napsal deník La Repubblica.

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Večer pak těžkooděnci vytvořili ochranný kordon před operou La Scala, kde se konal koncert.

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K tvrdému přístupu policie vyzval šéf regionu Lombardie, kde se Milán nachází, Attilio Fontana. Podle milánského starosty Beppeho Saly by bylo zapotřebí posílit počty policistů ve městě, po čemž Sala podle svých slov již další dobu volá.

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