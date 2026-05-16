Potyčky při propalestinské manifestaci v Berlíně. Policie zatkla několik lidí.

Na propalestinské manifestaci v Berlíně policie zatkla několik účastníků. Nasadila pepřový sprej, jedna policistka utrpěla lehké zranění. Informuje o tom agentura DPA. Připomenout si dnešní výročí takzvané nakby (katastrofy), kterou Palestinci označují své hromadné vyhánění při vzniku státu Izrael v roce 1948, si vyšli i lidé ve Frankfurtu nad Mohanem nebo v Londýně.
Policie napočítala v německém hlavním městě přibližně 2000 demonstrantů, jejich průvod doprovázelo zhruba 700 strážníků. Večer policisté na síti X oznámili, že kvůli porušení zákona předběžně zadrželi 15 účastníků průvodu.
Atmosféra na manifestaci byla podle zpravodaje DPA místy agresivní. Organizátoři uvedli, že policie postříkala účastníky pepřovým sprejem a že jich bylo 30 zraněno.
Několik stovek lidí si přišlo připomenout události z roku 1948 i do centra Frankfurtu nad Mohanem. Na plakátech a transparentech měli zároveň slogany jako "Izrael a Izraelci zabíjejí muslimy" a "Zastavte genocidu v Gaze – Ať žije odpor".
Účastníci berlínského pochodu skandovali hesla "Německé zbraně, německé peníze – zítra po celém světě". Protestovali proti izraelským vojenským akcím v Pásmu Gazy a proti válce v Íránu.
Po ukončení konfliktu v Gaze volali také účastníci propalestinského pochodu v Londýně. Souběžně s jejich akcí se dnes v britské metropoli konal i pochod organizovaný krajně pravicovým aktivistou Tommy Robinsonem nazvaný Spojme království. Policie desítky tisíc účastníků obou manifestací z obav před střety oddělila, akce se obešly bez větších incidentů.
V Itálii najel muž s autem do lidí, pak se snažil utéct. Léčil se na psychiatrii
V italském městě Modena dnes odpoledne najel řidič autem do skupiny lidí a pak se snažil utéct. Osm lidí zranil, z toho čtyři vážně. Řidič, který byl po činu zatčen, trpí psychickými problémy, kvůli nimž se léčil na psychiatrii, informovala agentura ANSA.
Další narušení vzdušného prostoru NATO. V rumunské vesnici nalezli nevybuchlou střelu
Ve vesnici na jihovýchodě Rumunska poblíž hranic s Ukrajinou dnes nalezli nevybuchlou střelu. S odvoláním na rumunské ministerstvo obrany to uvedla agentura Reuters. Rumunsko je členskou zemí NATO a Evropské unie.
"Rozhodčí slaboučkej. Katastrofa!" Dukla zaváhala v boji o přežití, kouč byl vzteky bez sebe
Trenér fotbalistů pražské Dukly Pavel Šustr po prohře 0:2 v Teplicích v předposledním kole prvoligové nadstavby ostře zkritizoval hlavního sudího Ondřeje Berku. Jeho výkon označil na tiskové konferenci za katastrofální, obecně nesouhlasí ani s prací systému VAR (videorozhodčí).
Fanoušci po celé republice se spojili. Ostrým vzkazem zaútočili na Tvrdíka
Jeden vzkaz, který zazněl z různých koutů České republiky. Fanoušci v Teplicích, v Ostravě, Uherském Hradišti ale také třeba v Kroměříži vytáhli během prvního poločasu sobotních utkání svých týmů transparent mířící na šéfa Slavie Jaroslava Tvrdíka. "Tvrdíku, skenuj své svědomí, ne naše obličeje!"
Masové protesty v Londýně. Dva znepřátelené tábory musely hlídat 4 tisíce policistů
Desítky tisíc lidí se dnes v Londýně zúčastnily dvou demonstrací, při nichž se policie obávala střetů dvou protichůdných táborů. Policie ale obě manifestace oddělila, akce se tedy obešly bez větších incidentů. Na bezpečnost ale muselo dohlédnout více než 4000 policistů. Podle londýnské policie šlo o jednu z jejích nejvýznamnějších operací za poslední roky, napsal server BBC.