Zahraničí

Potyčky při propalestinské manifestaci v Berlíně. Policie zatkla několik lidí.

ČTK

Na propalestinské manifestaci v Berlíně policie zatkla několik účastníků. Nasadila pepřový sprej, jedna policistka utrpěla lehké zranění. Informuje o tom agentura DPA. Připomenout si dnešní výročí takzvané nakby (katastrofy), kterou Palestinci označují své hromadné vyhánění při vzniku státu Izrael v roce 1948, si vyšli i lidé ve Frankfurtu nad Mohanem nebo v Londýně.

Policie napočítala v německém hlavním městě přibližně 2000 demonstrantů, jejich průvod doprovázelo zhruba 700 strážníků. Večer policisté na síti X oznámili, že kvůli porušení zákona předběžně zadrželi 15 účastníků průvodu.

Atmosféra na manifestaci byla podle zpravodaje DPA místy agresivní. Organizátoři uvedli, že policie postříkala účastníky pepřovým sprejem a že jich bylo 30 zraněno.

Několik stovek lidí si přišlo připomenout události z roku 1948 i do centra Frankfurtu nad Mohanem. Na plakátech a transparentech měli zároveň slogany jako "Izrael a Izraelci zabíjejí muslimy" a "Zastavte genocidu v Gaze – Ať žije odpor".

Účastníci berlínského pochodu skandovali hesla "Německé zbraně, německé peníze – zítra po celém světě". Protestovali proti izraelským vojenským akcím v Pásmu Gazy a proti válce v Íránu.

Po ukončení konfliktu v Gaze volali také účastníci propalestinského pochodu v Londýně. Souběžně s jejich akcí se dnes v britské metropoli konal i pochod organizovaný krajně pravicovým aktivistou Tommy Robinsonem nazvaný Spojme království. Policie desítky tisíc účastníků obou manifestací z obav před střety oddělila, akce se obešly bez větších incidentů.

