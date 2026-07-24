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Zahraničí

Potvrzených obětí ztroskotání trajektu u Guyany je již 72, uvedl premiér

ČTK

Potvrzených obětí víkendového ztroskotání trajektu u Guyany je 72. Uvedl to v noci na pátek na sociálních sítích premiér Mark Phillips. Předchozí bilance neštěstí činila 53 mrtvých. Podle vlády bylo na palubě lodi 179 lidí, z nichž se 76 podařilo zachránit.

Rescue efforts progress after MV Barima, a ferry carrying people, capsized off the coast of Guyana
Záchranné práce pokračují poté, co se u pobřeží Guyany v Jižní Americe převrátil trajekt MV Barima převážející cestující. Snímek poskytnutý třetí stranou byl zveřejněn 19. července 2026.Foto: REUTERS – Bishop Juan Edghill
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Vláda se podle agentury AP obává, že by obětí mohlo být přes sto. Neštěstí vyšetřuje policie, která zadržela tři lidi. Jsou mezi nimi kapitán a člen posádky, kteří měli pozitivní testy na marihuanu.

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Trajekt ztroskotal v noci ze soboty na neděli, když plul z hlavního města Georgetown do města Kaituma. Podle prvních poznatků úřadů loď převrátila velká vlna. Média však poukazují i na stáří plavidla, které vstoupilo do provozu před 87 lety.

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