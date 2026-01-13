„Potřebujeme silnou Ukrajinu.“ Britové vyvinou novou balistickou raketu proti Rusku

Británie plánuje další pomoc pro Ukrajinu, tentokrát vyhlásila soutěž na vývoj pozemních balistických raket v rámci projektu Nightfall. Sází na rychlost, cílem je rychlé nasazení na bojišti, a nikoliv dlouhý cyklus zadávání veřejných zakázek. Vláda zprávu oznámila v době, kdy Rusko na Ukrajinu údajně zaútočilo jednou ze svých nejmodernějších zbraní - hypersonickou balistickou střelou Orešnik.
Britská vláda oznámila nový projekt, pro Ukrajinu vyvine novou balistickou raketu pro tzv. hluboké údery. Soutěž se týká rychlého vývoje pozemních balistických raket krátkého doletu, které by mohly nést 22kilogramovou hlavici na vzdálenosti více než 500 kilometrů.
„Rakety Nightfall budou moci být odpalovány z řady vozidel,“ uvedlo podle webu The Guardian britské ministerstvo obrany (MoD). „Vystřelí několik raket v rychlém sledu a během několika minut se stáhnou – což ukrajinským silám umožní zasáhnout klíčové vojenské cíle, než ruské síly stačí zareagovat.“ Podle ministerstva dostanou tři průmyslové týmy každý devět milionů liber (zhruba čtvrt miliardy korun) na návrh, vývoj a dodání svých první tří raket Nightfall. Testovací odpaly by se měly uskutečnit do roka.
V současnosti má Ukrajina balistické rakety ATACMS, u kterých je závislá na USA, a rakety Sapsan, které si vyvinula sama.
Jen o několik málo dní dříve Rusové potvrdili útok na Ukrajinu pomocí nadzvukové střely Orešnik – podle ruské strany se jednalo o reakci na nepotvrzený útok na Putinovu rezidenci. Zasažena byla oblast západoukrajinského Lvova. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj varoval, že se jednalo o útok „demonstrativně“ blízko hranicím Evropské unie. „Měl by existovat systém společných akcí, systém společné obrany, který by byl skutečně efektivní,“ prohlásil.
Jeho slova potvrdil i britský poslanec Luke Pollard: „Bezpečná Evropa potřebuje silnou Ukrajinu. Tyto nové britské rakety dlouhého doletu udrží Ukrajinu v boji a dají Putinovi další důvod k obavám,“ řekl.
„Útoky z noci na čtvrtek jen ukazují, jak si Putin myslí, že může jednat beztrestně a útočit na civilní oblasti pomocí moderních zbraní,“ doplnil koncem minulého týdne britský ministr obrany John Healey.