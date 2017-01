Potřebujeme ozdravit vztahy s NATO, připustilo ruské ministerstvo zahraničí

před 18 minutami

Rusko by rádo ozdravilo vztahy s NATO. Naznačil to zástupce ruského ministerstva zahraničí, kterého citovala agentura Interfax. "Potřebujeme s NATO vybudovat normální vztahy a obnovit to, co existovalo v minulosti," uvedl Andrej Kelin, šéf oddělení pro kooperaci v Evropě. Severoatlantickou alianci podle něj Moskva nepovažuje za přežitek. Mnoho zemí – zejména ty menší – prý v NATO setrvává, protože je to pro ně ekonomicky i politicky výhodné a nemusejí samy budovat vlastní plnohodnotnou armádu. Server The Moscow Times prohlášení Kelina označil za "překvapivé ustoupení od jinak konfrontačního oficiálního stanoviska" Moskvy. NATO od spolupráce s Ruskem odstoupilo v roce 2014 po anexi Krymu.

autor: Zahraničí