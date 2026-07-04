Potřebujeme nové zdroje nebo další miliardy od vás, vzkázala von der Leyenová zemím EU

Bez nových vlastních zdrojů nebo vyšších příspěvků států by se musel unijní rozpočet snížit o 40 procent, uvedla během své návštěvy Irska předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Po pátečním jednání s irským premiérem Micheálem Martinem zdůraznila, že dosažení kompromisu ohledně nových vlastních zdrojů je nezbytné.
Irsko převzalo 1. července předsednictví EU a dosažení dohody ohledně nového sedmiletého rozpočtu EU na roky 2028 až 2034 bude jedním z jeho hlavních úkolů.
Státy přispívají do rozpočtu EU primárně na základě své ekonomické síly, měřené hrubým národním důchodem (HND). Komise ale už navrhla pět nových vlastních zdrojů, například příjmy z takzvaného uhlíkového cla či zvýšení spotřební daně z tabáku. Další tři nové zdroje přidal nedávno Evropský parlament, jedná se o daň z digitálních služeb, daň z on-line hazardních her nebo zdanění kapitálových zisků z kryptoaktiv.
"V průměru potřebujeme přibližně 66 miliard eur ročně z nových vlastních zdrojů," prohlásila šéfka unijní exekutivy. Jestliže se nepodaří získat prostředky z nových vlastních zdrojů, je podle von der Leyenové jedinou možností navýšit národní příspěvky členských států.
S tím ale mnohé země, které do rozpočtu už nyní přispívají nejvíce, nesouhlasí. Jde například o Německo či Nizozemsko. "Pokud nechcete zvýšit národní příspěvky členských států a zároveň nebudete mít nové vlastní zdroje, budete muset škrtat. Pokud bychom museli provést škrty, které by kompenzovaly těchto 66 miliard eur ročně, znamenalo by to snížení předloženého návrhu o 40 procent," dodala předsedkyně EK.
Evropská komise zveřejnila loni v červenci první návrh nového sedmiletého rozpočtu EU na roky 2028 až 2034 v objemu 1,76 bilionu eur (42,6 bilionu Kč). Sedmiletý rozpočet zahrnuje všechny základní výdaje EU, od dotací zemědělcům přes kohezní fondy na podporu méně rozvinutých regionů až po budování dopravní infrastruktury či pomoc rozvojovým zemím.
Kyperské předsednictví před pár týdny zveřejnilo takzvaný vyjednávací rámec, tedy rozsáhlou tabulku s konkrétními čísly pro výdaje v jednotlivých kapitolách rozpočtu. Celkový objem rozpočtu, jak jej navrhují Kypřané, činí 1,73 bilionu eur (41,9 bilionu Kč). Škrty představují zhruba 32,8 miliardy eur (793,6 miliardy Kč). Upravený návrh je tak o dvě procenta nižší než návrh EK. Podle premiéra Andreje Babiše je kyperský návrh pro Česko lepší, stále s ním ale Praha není spokojena.
Za první návrh si Kypřané vyslechli kritiku hned od několika zemí. Státy jako Německo a Rakousko by chtěly rozpočet ještě více seškrtat, na druhou stranu zaznívají i hlasy, že je rozpočet málo ambiciózní a je potřeba ho naopak zvýšit. O budoucím rozpočtu debatovali také unijní prezidenti a premiéři na červnovém summitu EU. Jejich slova plus následné konzultace s jednotlivými členskými státy by se měly promítnout do nového vyjednávacího rámce, který by Irové měli představit lídrům na říjnové Evropské radě.
Dohody o rozpočtu je podle předsedy Evropské rady Antónia Costy potřeba dosáhnout do konce letošního roku. Neoficiálně se proto hovoří ještě o dalším summitu v Bruselu na konci listopadu, kde se bude téma řešit. Konečná shoda by pak měla v ideálním případě nastat na summitu v prosinci těsně před Vánocemi i koncem irského předsednictví.
Mohlo by vás zajímat: Ministři Evropské unie se sešli v Bruselu, aby projednali návrhy mírového plánu pro Ukrajinu
Ocenění ve Varech proložil vtipem. Jesse Eisenberg prozradil i nové občanství
Americký herec, scenárista, režisér a producent Jesse Eisenberg dnes převzal Cenu prezidenta MFF Karlovy Vary a na festivalu uvedl film Dvojník. Ve snímku režiséra Richarda Ayoadeho z roku 2013 ztvárnil Eisenberg hlavní dvojroli.
Bizarní scénka v šatně. Muchová mohla rozhodit Krejčíkovou už před zápasem, ale odmítla
Češky si opět podmaňují Wimbledon. Už teď má turnaj minimálně jednu jistou čtvrtfinalistku. Karolína Muchová si to v neděli rozdá s krajankou Barborou Krejčíkovou, jen první z nich to ale v tuhle chvíli ví.
KVÍZ: Jste na festivalu ve Varech ostřílení mazáci, nebo vám unikají i základní znalosti?
Vítejte u kvízu, který vás vezme přímo do zákulisí toho nejživějšího filmového týdne v roce – minimálně v Česku. Víte, proč je letos teprve šedesátý ročník, když festival slaví osmdesátiny? Nebo kdo hrál v jedné z prvních festivalových znělek? Zjistěte, zda byste v zákulisí hotelu Thermal a Grandhotelu Pupp obstáli jako skuteční VIP hosté, nebo zda byste se spíš ztratili v propadlišti dějin.
VIDEO: Ukrajinské drony udeřily na Petrohrad, zasáhly ropný terminál
Ukrajina při útoku na Petrohrad a okolní Leningradskou oblast zasáhla přístav a energetickou infrastrukturu, uvedly podle agentur Reuters a AFP ruské úřady. Podle petrohradského gubernátora Alexandra Beglova Ukrajina zasáhla ropný terminál.
„Absurdní smlouva.“ Málem zlikvidoval českou hvězdu, teď je největším přešlapem
Zkraje července se zámořská NHL mění jako nikdy jindy. Po otevření trhu s volnými hokejisty se rojí výměny i nové smlouvy. A při čtení některých podmínek fanoušci dumají, jestli nejde o tiskovou chybu. Letos se tak asi nejvíc dělo u obránce Jacoba Trouby, kterého v zoufalé snaze zlepšit obranu přeplatilo perspektivní San Jose.