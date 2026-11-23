Hútiové zveřejnili videa svých úspěchů z říjnu. Zvládli otočit jemenskou protiofenzivu a získat pobřeží klíčového průlivu
Nová videa z Jemenu ukazují, jak se vládním jednotkám rozpadá obrana proti povstalcům. Húsíové na zveřejněných záběrech likvidují obrněné konvoje a blíží se k hlavnímu městu. Postup blízkých spojenců Íránu přitom může ohrozit klíčovou trasu pro Evropu.
Jemenští povstalci Húsíové získali v posledních týdnech konfliktu na jihu arabského poloostrova zřejmou převahu. Navzdory protiofenzivě jemenských vládních sil (podporovaných Saúdskou Arábií, arabským spojencem USA a potažmo evropských členů NATO – pozn. red.) dosáhli povstalci významných úspěchů.
Jak se Húsíové pochlubili v několika zveřejněných videích z bojů, zvládli totiž v posledních týdnech odrazit jemenské vládní síly. Co víc, po jejich ústupu převzali kontrolu nad pobřežím klíčového průlivu Báb al-Mandab.
„Druhý Hormuz“
Báb al-Mandab, jen 30 kilometrů úzký pruh vody ústící do Rudého moře a Suezu, se svým významem pro globální námořní obchod nejen s ropou blíží Hormuzskému průlivu.
Jak píše deník The Jerusalem Post, poslední vývoj v Jemenu proto přináší alarmující situaci i pro západní země. Kontrola nad průlivem totiž dává Húsíům podobnou moc, jakou mají íránské revoluční gardy (hlavní spojenci Húsíů – pozn. red.) nad Hormuzem.
Deník podotýká, že Írán a jeho spojenci takto dostali do rukou nástroj, jak efektivněji než kdy dřív ovlivňovat obchod s ropou proudící ze států Perského zálivu do širšího světa.
„Báb al-Mandab je jednou z nejpodstatnějších a nejvytíženějších cest, kterými proudí námořní obchod mezi Asií a Evropou,“ doplňuje Jerusalem Post.
Kromě získání kontroly nad pobřežím průlivu se ale Húsíům podařily i další zásadní úspěchy. Povstalci nyní také obléhají třetí největší město Taiz a a postoupili asi 60 km od Adenu, sídla uznávané vlády. Podle serveru The Atlantic uvádí, že Húsíové ovládají zhruba třetinu území a většinu obyvatel.
Hlavní město na dostřel
Přiblížili se také na 60 kilometrů k Adenu. Provládní síly se nyní podle německé televize DW připravují na obranu více než milionové metropole Jemenu.
Jak informoval britský The Guardian, úspěchy povstalců zároveň uvrhly jemenskou vládu do naprostého chaosu. Jemenský prezident už začátkem listopadu rozjel vlnu čistek, v rámci níž nahradil velkou část déle sloužících ministrů a vojenských kádrů.
Většina hlavních postav jemenské vlády přitom dlouhodobě nepůsobí v zemi, ale v hotelech v Rijádu, hlavním městě Saúdské Arábie. To administrativě prezidenta Rašáda al-Alímiho, velmi blízce spjaté právě se Saúdskou Arábií, vysloužilo přezdívku „hotelová vláda“.