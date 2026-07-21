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Zahraničí

Potopený trajekt u Guyany si vyžádal nejméně 27 obětí, pátrací akce stále pokračují

ČTK

Po víkendovém ztroskotání trajektu u pobřeží Guyany zahynulo nejméně 27 lidí, přičemž 83 lidí je stále pohřešováno. Podle agentury AFP to v pondělí uvedl premiér země Mark Phillips. Předchozí bilance uváděla deset mrtvých. Dosud se podařilo zachránit 69 lidí, dodal Phillips s tím, že pátrací operace nadále pokračuje.

Rescue efforts progress after MV Barima, a ferry carrying people, capsized off the coast of Guyana
Záchranné práce pokračují poté, co se u pobřeží jihoamerické Guyany převrátil trajekt MV Barima přepravující cestující, 19. července.Foto: REUTERS – Bishop Juan Edghill
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Na palubě lodi bylo podle premiéra 179 lidí, úřady přitom dříve uváděly 116 pasažérů a 17 členů posádky. Někteří ze zachráněných totiž nebyli na oficiálních seznamech cestujících či posádky.

Policie neštěstí vyšetřuje, ve vazbě jsou kapitán lodi a další člen posádky, kteří měli pozitivní test na požití marihuany.

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Trajekt Barima plul z Georgetownu do Port Kaituma na západě země. Podle AFP byl postaven v roce 1939 a byl tak v provozu už 87 let.

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