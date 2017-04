Potopená ruská výzvědná loď měla na palubě "speciální aparaturu". Nesměla se k nikomu dostat

před 1 hodinou

Ruská výzvědná loď, která se ve čtvrtek potopila v Černém moři, měla na palubě "speciální aparaturu", kterou se před potopením podařilo posádce zničit. Napsala to agentura Interfax s odvoláním na informované zdroje. Neidentifikovaná aparatura se podle zdroje ruské agentury za žádnou cenu nesměla dostat do nepovolaných rukou. Loď se potopila u Bosporského průlivu po kolizi s obchodním plavidlem, všech 78 členů posádky přežilo. Loď podle Interfaxu "řešila úkoly" na západě Černého moře. Nyní leží na mořském dně v hloubi skoro sto metrů, ale podle ruského admirála Vjačeslava Popova by neměl být problém ji vyzvednout. "Je lepší loď vyzvednout než ji zničit hlubinnými bombami," řekl Popov.

