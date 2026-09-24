Potkal se s Reevesem a ocenil Stubba. Pavel zakončil návštěvu New Yorku

Prezident Petr Pavel ve středu zakončil návštěvu New Yorku vystoupením na předávání cen Global Citizen, které uděluje think-tank Atlantická rada (Atlantic Council). Česká hlava státu představila jednoho z laureátů, finského prezidenta Alexandera Stubba.
V projevu Pavel finskému protějšku mimo jiné poděkoval za jeho závazek vůči Evropě, za víru v partnerství i za přátelství. Českého prezidenta nyní čeká přesun do Nebrasky, kde svou cestu po USA zakončí.
Pavel se na akci setkal také s americkým hercem Keanu Reevesem, který předával cenu Global Citizen Stefanovi Domenicalimu, generálnímu řediteli společnosti Formula One Group.
Před předáváním cen Pavel novinářům řekl, že se Stubbem sdílí řadu pohledů nejen na evropskou bezpečnost, ale i na budoucnost NATO a na transatlantické vztahy.
„Nejenom, že si ho vážím jako člověka, ale jsem taky rád, že člověk, se kterým sdílím tolik pohledů na svět, je oceněn,“ řekl. Je to totiž i pro něj určitým potvrzením, že jeho pohled na svět není špatný, dodal. Podobné ocenění by si podle něj zasloužila například dánská premiérka Mette Frederiksenová.
V projevu Pavel finského prezidenta vyzdvihl jako lídra ve směřování evropské bezpečnosti. Stubb má podle českého prezidenta pozoruhodnou schopnost analyzovat složité situace, chápat síly, které je formují, a předvídat, kam mohou vést. „Nejen to, čemu Evropa a svět čelí dnes, ale i to, na co možná budeme muset být připraveni zítra,“ podotkl.
Stubba ocenil i za jeho aktivní zahraniční agendu ve funkci prezidenta a za spolupráci s partnery po celém světě. Finská hlava státu podle něj dala jasně najevo, že Evropa je silnější, když drží při sobě, a je tak zároveň silnějším partnerem v transatlantickém prostoru i ve světovém měřítku.
„Obzvláště si cením Alexova silného závazku k multilateralismu a mezinárodnímu řádu založenému na pravidlech a zároveň jeho připravenosti zpochybňovat status quo,“ prohlásil Pavel. Vyzdvihl způsob, jakým Stubb přistupuje k otázkám evropské bezpečnosti. „Rozumí tomu, že členství v NATO nespočívá pouze v bezpečnosti, ze které těžíme, ale i v bezpečnosti, k jejímuž zajištění přispíváme. A ve sdílené odpovědnosti za obranu Evropy a Severní Ameriky,“ dodal. Ocenil i jeho podporu Ruskem napadené Ukrajiny.
Atlantická rada Stubbovi podle Pavla ocenění udělila za jeho vůdčí roli při prosazování evropské jednoty a posilování postavení Finska v NATO. Podle Pavla je ale zároveň oceněním lídra, který spojuje myšlenky s činy, a Evropana, který hledí za hranice Evropy.
Mohlo by vás také zajímat: Prezident Petr Pavel vetoval zákon o státních zaměstnancích. Vysvětlil proč.
Trump vítá Si Ťin-pchinga. Nad hlavou mu proletěl B-1B, čínský prezident nehnul brvou
Červený koberec, vojenské pocty a nad hlavami obou prezidentů strategický bombardér B-1B Lancer. Donald Trump připravil pro Si Ťin-pchinga velkolepé přivítání, které mělo ukázat sílu Spojených států. Čínského prezidenta ale neohromil, jeho tvář zůstala téměř bez výrazu. Za pompézními kulisami dvojici čekají tvrdá jednání o clech, Tchaj-wanu, technologiích a Íránu.
V Miláně začíná výstava, jež představuje Salvadora Dalího jako módního návrháře
V italském Miláně ve čtvrtek 24. září začíná výstava nazvaná Dalí a móda, která španělského malíře Salvadora Dalího představuje i jako módního návrháře. Do konce ledna si návštěvníci mohou prohlédnout přes 200 oděvů, obrazů a fotografií, které propojují surrealistický svět výtvarníka Dalího s módou, napsala agentura AFP.
České gripeny opět střežily nebe nad Polskem na rozkaz NATO, zasahovat nemusely
České ozbrojené letouny JAS-39 Gripen v noci opět vzlétly na rozkaz Severoatlantické aliance (NATO), aby nad Polskem střežily vzdušný prostor. Zasahovat nemusely, uvedla armáda na síti X. Letouny jsou již zpět na základně v Pardubicích. Gripeny vzlétly chránit polský vzdušný prostor také minulý pátek.
Denia nechápe Čechy: Jinde vás musí z reprezentace vykopnout. Chybí mu zásadní věc
Trenér české fotbalové reprezentace Santi Denia se v rozhovoru pro španělský deník Marca podělil o prvotní dojmy z nového angažmá. Popsal těžkosti při skládání nominace před zápasy Ligy národů, vyjádřil se k hráčům, kteří v národním dresu předčasně ukončili kariéru, a Čechy přirovnal k Baskům.
Řidiče čekají dvě velké změny u dálničních známek. Nejvíc potěší ta s cenou
Dálniční známky budou od příštího roku fungovat trochu jinak. Jedna změna řidičům ušetří peníze, druhá konečně napraví nelogičnost jednodenní viněty, která dnes může platit jen několik hodin. Změny už jsou schválené a vejdou v platnost od ledna příštího roku.