Přeskočit na obsah
Benative
24. 9. Jaromír
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Potkal se s Reevesem a ocenil Stubba. Pavel zakončil návštěvu New Yorku

ČTK
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Prezident Petr Pavel ve středu zakončil návštěvu New Yorku vystoupením na předávání cen Global Citizen, které uděluje think-tank Atlantická rada (Atlantic Council). Česká hlava státu představila jednoho z laureátů, finského prezidenta Alexandera Stubba.

Petr Pavel a Keanu Reeves na cenách Global Citizen v New Yorku, 23. září.
Petr Pavel a Keanu Reeves na cenách Global Citizen v New Yorku, 23. září.Foto: Foto KPR/Tomáš Fongus
Reklama

V projevu Pavel finskému protějšku mimo jiné poděkoval za jeho závazek vůči Evropě, za víru v partnerství i za přátelství. Českého prezidenta nyní čeká přesun do Nebrasky, kde svou cestu po USA zakončí.

Pavel se na akci setkal také s americkým hercem Keanu Reevesem, který předával cenu Global Citizen Stefanovi Domenicalimu, generálnímu řediteli společnosti Formula One Group.

Petr Pavel a Keanu Reeves v New Yorku na cenách Global Citizen
Petr Pavel a Keanu Reeves na cenách Global Citizen v New Yorku, 23. září.Foto: Petr Pavel a Keanu Reeves v New Yorku na cenách Global Citizen – Foto KPR/Tomáš Fongus

Před předáváním cen Pavel novinářům řekl, že se Stubbem sdílí řadu pohledů nejen na evropskou bezpečnost, ale i na budoucnost NATO a na transatlantické vztahy.

„Nejenom, že si ho vážím jako člověka, ale jsem taky rád, že člověk, se kterým sdílím tolik pohledů na svět, je oceněn,“ řekl. Je to totiž i pro něj určitým potvrzením, že jeho pohled na svět není špatný, dodal. Podobné ocenění by si podle něj zasloužila například dánská premiérka Mette Frederiksenová.

Reklama
Reklama

V projevu Pavel finského prezidenta vyzdvihl jako lídra ve směřování evropské bezpečnosti. Stubb má podle českého prezidenta pozoruhodnou schopnost analyzovat složité situace, chápat síly, které je formují, a předvídat, kam mohou vést. „Nejen to, čemu Evropa a svět čelí dnes, ale i to, na co možná budeme muset být připraveni zítra,“ podotkl.

Stubba ocenil i za jeho aktivní zahraniční agendu ve funkci prezidenta a za spolupráci s partnery po celém světě. Finská hlava státu podle něj dala jasně najevo, že Evropa je silnější, když drží při sobě, a je tak zároveň silnějším partnerem v transatlantickém prostoru i ve světovém měřítku.

Související

„Obzvláště si cením Alexova silného závazku k multilateralismu a mezinárodnímu řádu založenému na pravidlech a zároveň jeho připravenosti zpochybňovat status quo,“ prohlásil Pavel. Vyzdvihl způsob, jakým Stubb přistupuje k otázkám evropské bezpečnosti. „Rozumí tomu, že členství v NATO nespočívá pouze v bezpečnosti, ze které těžíme, ale i v bezpečnosti, k jejímuž zajištění přispíváme. A ve sdílené odpovědnosti za obranu Evropy a Severní Ameriky,“ dodal. Ocenil i jeho podporu Ruskem napadené Ukrajiny.

Atlantická rada Stubbovi podle Pavla ocenění udělila za jeho vůdčí roli při prosazování evropské jednoty a posilování postavení Finska v NATO. Podle Pavla je ale zároveň oceněním lídra, který spojuje myšlenky s činy, a Evropana, který hledí za hranice Evropy.

Reklama
Reklama

Mohlo by vás také zajímat: Prezident Petr Pavel vetoval zákon o státních zaměstnancích. Vysvětlil proč.

Prezident Petr Pavel vetoval zákon o státních zaměstnancích. Vysvětlil proč. | Video: Kancelář prezidenta republiky
Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
US China Trump
US China Trump
US China Trump

Trump vítá Si Ťin-pchinga. Nad hlavou mu proletěl B-1B, čínský prezident nehnul brvou

Červený koberec, vojenské pocty a nad hlavami obou prezidentů strategický bombardér B-1B Lancer. Donald Trump připravil pro Si Ťin-pchinga velkolepé přivítání, které mělo ukázat sílu Spojených států. Čínského prezidenta ale neohromil, jeho tvář zůstala téměř bez výrazu. Za pompézními kulisami dvojici čekají tvrdá jednání o clech, Tchaj-wanu, technologiích a Íránu.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama