Potápěči našli těla deseti námořníků z amerického torpédoborce, který se srazil s tankerem

před 45 minutami

Potápěči našli těla všech deseti původně nezvěstných amerických námořníků z posádky torpédoborce John McCain, který se minulé pondělí u Singapuru srazil s ropným tankerem. Oznámilo to americké námořnictvo. Potápěči námořnictva prohledávali zatopené části vojenského plavidla několik dní poté, co poškozená loď zakotvila v Singapuru. Příčina kolize se stále vyšetřuje a pacifická flotila provádí rozsáhlé prověřování svých plavidel a jejich posádek. Torpédoborec John McCain, který má ve výzbroji 90 dálkově naváděných střel, byl podle vyjádření amerického námořnictva na rutinní cestě do přístavu. V pondělí časně ráno se srazil s ropným tankerem Alnic MC dlouhým 183 metrů.

