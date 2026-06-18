Postřel spolubojovníka, vyděláš si. Ruští vojáci objevili nový zlatý důl

Ruský exilový investigativní portál Važnyje Istoriji zveřejnil v úterý rozsáhlou analýzu mapující rozmach podvodných schémat v ruských ozbrojených silách. Ruští vojáci se podle něj snaží o získání státních kompenzací za zranění utrpěná ve válce proti Ukrajině. A to přesto, že ke zranění vůbec nedošlo nebo si je způsobují sami.
Vyšetřování serveru odhaluje, že do těchto aktivit – které by se s lehkou nadsázkou daly označit jako „nový zlatý důl“ – jsou zapojeni jak řadoví vojáci, tak vysocí důstojníci, kteří neváhají používat drastické metody k simulaci bojových zranění.
Jedním z případů je činnost tří bratrů – Ikroma, Muborize a Bachroma Mubaširovových –, kteří působili na Ukrajině v Ruskem okupované Doněcké oblasti. Velitel praporu Ikrom Mubaširov organizoval se svými bratry schéma, v němž byli vojáci úmyslně vystavováni explozím improvizovaných výbušných zařízení v zázemí.
Například v říjnu 2023 nechal Ikrom odpálit svého spolubojovníka v lesním pásu u obce Korsuň. Voják utrpěl lehká šrapnelová zranění a následně získal odškodnění ve výši šesti milionů rublů (zhruba 1,74 milionu korun), o které se s Mubaširovem rozdělil.
Do tohoto schématu bylo zapojeno několik desítek lidí a ministerstvo obrany vyčíslilo škodu na 144 milionů rublů. Zatímco Ikrom Mubaširov vyvázl díky spolupráci s vyšetřovateli s mírným trestem a vrátil se na frontu, jeho bratr Bachrom byl údajně odsouzen k devíti letům vězení.
Skalpely a úplatky v nemocnicích
Další formou podvodu je falšování lékařských zpráv nebo provádění chirurgických zákroků mimo bojovou zónu. Nadporučík Maxim Gul například instruoval zdravotníka, aby jemu i jeho podřízeným provedl řezy skalpelem na předloktí, které byly následně vydávány za zranění střepinami. Gul za tuto „službu“ vybíral od svých vojáků statisícové provize.
V jiném případě voják Anzor Brantov získal tři miliony rublů (cca 870 tisíc korun) poté, co si silně odřel koleno a přes prostředníky uplatil personál vojenské nemocnice v Chersonu, aby mu vystavil falešnou diagnózu. Vyšetřování ovšem ukázalo, že v den údajného zranění se Brantovova jednotka žádných bojů neúčastnila.
Podle zdrojů z ruské armády, se kterými reportéři Važnych Istorijí hovořili, jsou hlavními motivy těchto činů finanční zisk a touha vyhnout se frontové linii. Do listopadu 2024 stát vyplácel paušální částku tři miliony rublů za jakékoli zranění bez ohledu na jeho závažnost. Pro představu: pro obyvatele chudých ruských regionů, jako je Severokavkazský federální okruh, představují tři miliony rublů ekvivalent více než čtyř let práce za průměrnou mzdu.
A peníze jsou také hlavní důvodem, proč Rusové převážně z chudších regionů chodí do války. Jako vojáci si totiž mohou přijít na peníze, které by si normálně nevydělali za celý život. „Je to tak obrovská částka, že jsou ochotni riskovat své životy. Na mnoha místech dnes výše kontraktu převyšuje celý výdělek člověka od jeho 35 let až do smrti,“ popisoval v loňském rozhovoru pro Aktuálně.cz Igor Lipsic, ruský ekonom žijící v Litvě.
„I když muž zemře, jeho rodina stejně dostane víc peněz, než kolik by vydělal jako ekonomicky aktivní za všechna zbývající léta. Nejlepší způsob, jak může rodina vyřešit své finanční problémy, je poslat otce a manžela zemřít do války,“ vysvětlil tehdy ekonom.
Přesto peníze nejsou jediným důvodem k podvodům. Například důstojníci elitní 83. výsadkové útočné brigády fingovali zranění i za účelem získání státních vyznamenání, jako je Řád statečnosti nebo titul Hrdina Ruska, s nimiž se pojí doživotní měsíční renty.
Kriminalita v Rusku roste
Data ukazují, že fenomén podvodů v armádě prudce roste. Od roku 2022 projednávaly vojenské soudy přibližně 2600 případů podvodů, přičemž každý pátý se týkal neoprávněných plateb a dávek. Absolutní vrchol nastal v roce 2025, kdy počet těchto případů (238) převýšil součet za předchozí tři roky.
Účastníci války na Ukrajině, kteří utrpěli zranění, se mohou spolehnout na několik druhů plateb od státu či regionů: jednorázovou dávku, pojistné, regionální a dávku při propuštění z důvodu zranění.
Ruské úřady na obrovský nárůst podvodů reagovaly změnou legislativy v listopadu 2024. Od té doby je výše kompenzace navázána na závažnost zranění (tři miliony za těžká, jeden milion za lehká a 100 tisíc rublů za ostatní úrazy).
Přesto se objevují případy sebepoškozovačů, kteří se úmyslně střílejí do končetin, aby získali alespoň nižší částky nebo dočasnou úlevu od boje.
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