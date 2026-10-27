Postavil se proti pomoci Ukrajině. Rázná premiérka ho okamžitě srovnala do latě

Proslov Giorgie Meloniové v italském Senátu 14. října 2026, ve kterém hájila pokračující podporu Ukrajiny a prohlásila, že kapitulace není mír.
Překvapivé prohlášení, okamžitý telefonát premiérky a ujištění, že Itálie zůstává na straně Ukrajiny. V neděli to v Itálii vřelo. Klíčová evropská země se na moment potácela v nejistotě ohledně podpory Kyjeva poté, co místopředseda vlády Matteo Salvini na sjezdu své strany Lega prohlásil: „Nemůžeme a nesmíme dále posílat peníze a zbraně na Ukrajinu.“
Pravicový antiimigrační politik tvrdí, že pokračující vyzbrojování konflikt pouze prodlužuje a že v Evropě slyší „více slova o válce než o míru“. Jenže tím doslova rozzuřil premiérku Giorgiu Meloniovou. Ta telefonovala Salvinimu ještě během kongresu jeho strany.
Podle informací z italských médií mu svým typicky živým způsobem vytkla, že vyhlášení ultimáta o zastavení pomoci Ukrajině bez předchozí dohody s koaličními partnery je nemyslitelné.
Salvini následně na pódiu znatelně zmírnil tón – své prohlášení už neprezentoval jako okamžitý bojkot, ale přeformuloval ho na „obecné zamyšlení“ nad dalším směřováním války. Vyloučil také, že by kvůli tomu chtěl „potopit“ pravicovou koaliční vládu.
Jak Meloniová, tak ministr zahraničí Antonio Tajani ujišťují, že zahraniční politika Itálie a závazky vůči Ukrajině a NATO zůstávají pevné a neměnné. Meloniová patří mezi hlavní proukrajinské jestřáby v západní politice a její emotivní výstupy o nutnosti podpory Kyjeva v italském parlamentu jsou pověstné.
Itálie od začátku invaze schválila již 13 vojenských balíčků pomoci. Itálie Ukrajině poskytla houfnice FH70 a PzH 2000, raketomety M270 MLRS a stovky obrněných vozidel M113. Hlavním příspěvkem Říma je systém PVO SAMP/T, který dokáže zachycovat i balistické rakety. Letos Italové udělili Ukrajině licenci k vlastní výrobě modernizovaných protiletadlových střel Aster.
Itálie přijala přes 170 tisíc ukrajinských uprchlíků. Poslala stovky generátorů a transformátorů na opravu poničené ukrajinské energetické sítě. Řím se také oficiálně zavázal k obnově historického centra a přístavu v Oděse, které trpí ruským ostřelováním. Giorgia Meloniová také jasně prosazuje ukrajinskou integraci do EU a NATO.
Podpora Ukrajině přitom Meloniovou stojí značnou politickou cenu. Nálada italské veřejnosti ohledně pomoci Ukrajině je totiž dlouhodobě výrazně rezervovaná.
Pouze přibližně 35 procent Italů podporuje vojenskou pomoc Kyjevu. Více než 70 procent Italů zastává názor, že stát by měl finance prioritně investovat do veřejných služeb, zdravotnictví a ekonomické podpory obyvatel, nikoli do navyšování vojenského rozpočtu či podpory cizích států.