30. 12. David
Zahraničí

Pošťáci doručili poslední dopis. Dánsko přechází na čistě digitální stát

ČTK

Vysoce digitalizované Dánsko je pravděpodobně první evropskou zemí, která v těchto dnech ruší doručování dopisů v rámci poštovních služeb a z měst odstraňuje všechny poštovní schránky, píše německý týdeník Der Spiegel.

Psaní dopisu
Ilustrační fotoFoto: Shutterstock
Od 18. prosince se už neprodávají poštovní známky, poslední dopisy pošťáci doručili minulé úterý a do konce roku by měly všechny veřejné poštovní schránky z dánských ulic zmizet. Podle Světové poštovní unie (UPU) podobný krok v poslední době žádná jiná země neučinila.

„Dánové se stávají stále více digitálními a to, co se dříve posílalo jako dopis, dnes většina lidí dostává v digitální podobě,“ uvádí státní poštovní společnost Postnord, která vznikla v roce 2009 spojením dánských a švédských poskytovatelů poštovních služeb. Výjimka platí pro asi 300 tisíc obyvatel šestimilionové země, mezi nimiž jsou převážně starší lidé na venkově, kteří s úřady nadále komunikují analogově.

Od přelomu tisíciletí klesl objem dopisů v zemi o více než 90 procent a tento trend pokračuje. V důsledku toho Postnord v posledních letech na doručování dopisů stále méně vydělával. Vzhledem k tomu, že většina korespondence s veřejnými orgány se pro Dány již dlouho odehrává digitálně, do soukromých poštovních schránek většinou přichází pouze reklama.

Dánská státní poštovní společnost se chce vzhledem k silnému online obchodu v budoucnu soustředit především na doručování balíků. Společnost Postnord už na jaře oznámila, že přestane doručovat dopisy a v souvislosti s tím zruší 1500 pracovních míst.

Španělsko chce, aby platformy zrušily inzeráty na ubytování v židovských osadách

Španělské úřady chtějí po mezinárodních platformách, aby odstranily ze své nabídky inzeráty na ubytování v židovských osadách na Západním břehu Jordánu. Oznámilo to v úterý ministerstvo na ochranu spotřebitelů, které má věc na starost. Pokud platformy inzeráty neodstraní, podniknou proti nim úřady další kroky, dodal úřad.

