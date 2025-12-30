Pošťáci doručili poslední dopis. Dánsko přechází na čistě digitální stát

Vysoce digitalizované Dánsko je pravděpodobně první evropskou zemí, která v těchto dnech ruší doručování dopisů v rámci poštovních služeb a z měst odstraňuje všechny poštovní schránky, píše německý týdeník Der Spiegel.
Od 18. prosince se už neprodávají poštovní známky, poslední dopisy pošťáci doručili minulé úterý a do konce roku by měly všechny veřejné poštovní schránky z dánských ulic zmizet. Podle Světové poštovní unie (UPU) podobný krok v poslední době žádná jiná země neučinila.
„Dánové se stávají stále více digitálními a to, co se dříve posílalo jako dopis, dnes většina lidí dostává v digitální podobě,“ uvádí státní poštovní společnost Postnord, která vznikla v roce 2009 spojením dánských a švédských poskytovatelů poštovních služeb. Výjimka platí pro asi 300 tisíc obyvatel šestimilionové země, mezi nimiž jsou převážně starší lidé na venkově, kteří s úřady nadále komunikují analogově.
Od přelomu tisíciletí klesl objem dopisů v zemi o více než 90 procent a tento trend pokračuje. V důsledku toho Postnord v posledních letech na doručování dopisů stále méně vydělával. Vzhledem k tomu, že většina korespondence s veřejnými orgány se pro Dány již dlouho odehrává digitálně, do soukromých poštovních schránek většinou přichází pouze reklama.
Dánská státní poštovní společnost se chce vzhledem k silnému online obchodu v budoucnu soustředit především na doručování balíků. Společnost Postnord už na jaře oznámila, že přestane doručovat dopisy a v souvislosti s tím zruší 1500 pracovních míst.
Železniční trať pod kanálem stojí. Jet vlakem z Londýna do Paříže je teď složité
Železniční společnost Eurostar dnes kvůli technickým potížím přerušila provoz všech svých spojů mezi Londýnem, Paříží, Amsterodamem a Bruselem. S odvoláním na sdělení podniku o tom informují tiskové agentury.
ŽIVĚZápad musí chápat, že Rusko má na Ukrajině strategickou iniciativu, řekl Lavrov
Západ musí pochopit, že zatímco pokračují jednání o možném urovnání konfliktu na Ukrajině, Rusko má na bojišti strategickou iniciativu. Uvedl to ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov v rozhovoru s agenturou RIA Novosti zveřejněném v pondělí pozdě večer.
Tajemství jeskyně v Karibiku. Včely si stavěly hnízda v kostech mrtvých savců
Vědci objevili něco, co nemá v paleontologii obdoby: kosti dnes dávno vyhynulých savců se před tisíci lety proměnily v úkryt pro včelí larvy. Nález z Dominikánské republiky ukazuje, jak nápaditě dokázaly včely využívat své okolí.
Jaké dárky poslal světovým státníkům Vladimir Putin? Bizarní video válcuje internet
Začátek vypadá nevinně: Santa Claus za doprovodu písně We Wish You a Merry Christmas přichází k vánočnímu stromku a pokládá k němu pytel s dárky. Ty se pak objevují na stolech světových státníků. Co kdo dostal?
Španělsko chce, aby platformy zrušily inzeráty na ubytování v židovských osadách
Španělské úřady chtějí po mezinárodních platformách, aby odstranily ze své nabídky inzeráty na ubytování v židovských osadách na Západním břehu Jordánu. Oznámilo to v úterý ministerstvo na ochranu spotřebitelů, které má věc na starost. Pokud platformy inzeráty neodstraní, podniknou proti nim úřady další kroky, dodal úřad.