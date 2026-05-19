19. 5. Ivo
Zahraničí

„Pošlete je do pekla.“ Írán vyzývá k zabití Trumpa a Netanjahua, nabídne obří odměnu

Jan Bezucha

Íránský parlament se chystá hlasovat o návrhu zákona, který by nabídl milionové odměny za atentát na amerického prezidenta Donalda Trumpa a izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. Teherán je viní z únorového útoku, při němž podle íránských představitelů zemřel nejvyšší vůdce Alí Chameneí.

Foto: Reuters
Podle představitelů íránského parlamentu se připravuje návrh zákona, který by formalizoval vyplacení 50 milionů eur komukoli, kdo zabije amerického prezidenta nebo izraelského premiéra.

Smrt v přímém přenosu. Prezident Trump sleduje ve svém letním sídle Mar-a-Lago úder na Iránského vůdce Chameneího
Foto: White House

Předseda parlamentní komise pro národní bezpečnost Ebrahim Azizi uvedl, že návrh nese název „Reciproční akce vojenských a bezpečnostních sil Islámské republiky“. Írán podle něj považuje Trumpa, Netanjahua a admirála Brada Coopera z amerického centrálního velení za odpovědné za únorový útok, při němž byl zabit íránský vůdce Alí Chameneí.

Alí Chámeneí | Video: Reuters

Další člen komise Mahmúd Nabavjan oznámil, že parlament bude o návrhu hlasovat v nejbližší době. Prohlásil také, že odměna má připadnout tomu, kdo „pošle Trumpa a Netanjahua do pekla“.

Navrhovaná legislativa představuje další vyostření napětí mezi Íránem, USA a Izraelem. Dosavadní výzvy k atentátům se podle kritiků posouvají z propagandistických kampaní a náboženských fatev přímo do parlamentní roviny.

Trump: Vymažeme je z povrchu zemského

Donald Trump už dříve uvedl, že pokud by se Írán pokusil své hrozby uskutečnit, Spojené státy vydají „velmi přísné příkazy“ k jeho „vymazání z povrchu zemského“.

Íránské kruhy zároveň upozornily na údajné hrozby vůči současnému nejvyššímu vůdci Modžtábovi Chameneímu. Podle Nabavjana by případné obnovení útoků na Írán vyvolalo „zdrcující“ reakci.

Íránská dárcovská kampaň nazvaná „Krvavá smlouva“ mezitím oznámila, že na atentát na Donalda Trumpa už vybrala více než 27 milionů dolarů.

Jeden z propagandistických íránských klipů ukazuje Trumpa jak si prohlíží fotografie sebe a Netanjahua v spisech Jeffreyho Epsteina a poté rozptýlí pozornost odpálením rakety. | Video: Explosive News
Poušť Atacama - Chile

Při výpravě v chilských Andách zahynul český diplomat

Při výpravě do chilských And zahynul český diplomat, který pracoval na české ambasádě v této jihoamerické zemi. Upozornil na to v úterý server iDnes.cz. Podle chilských médií Čech před smrtí telefonicky oznámil svou polohu manželce a poté jeho tělo našli záchranáři. Diplomat působil na velvyslanectví od roku 2022 jako atašé, na starosti měl finančně-hospodářskou agendu, uvedl server.

Filharmonie Oslo, jeden z nejstarších skandinávských orchestrů, zažívá s šéfdirigentem Klausem Mäkeläm zlaté období. Na Pražském jaru uvedou hudbu Jeana Sibelia inspirovanou finským eposem Kalevala.

Pod taktovkou Klause Mäkeläho ožije na Pražském jaru legenda o finském Donu Juanovi

Podél břehů putoval, po písčitých březích kráčel, až dorazil ke své láskyplné matce.“ Tak končí příběh „pohledného, arogantního a bezohledného svůdníka“ Lemminkäinena, syna finské bohyně lásky Lempi, jehož dobrodružství vylíčená v eposu Kalevala inspirovala finského skladatele Jeana Sibelia k napsání stejnojmenné orchestrální suity.

