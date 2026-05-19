„Pošlete je do pekla.“ Írán vyzývá k zabití Trumpa a Netanjahua, nabídne obří odměnu

Íránský parlament se chystá hlasovat o návrhu zákona, který by nabídl milionové odměny za atentát na amerického prezidenta Donalda Trumpa a izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. Teherán je viní z únorového útoku, při němž podle íránských představitelů zemřel nejvyšší vůdce Alí Chameneí.
Podle představitelů íránského parlamentu se připravuje návrh zákona, který by formalizoval vyplacení 50 milionů eur komukoli, kdo zabije amerického prezidenta nebo izraelského premiéra.
Předseda parlamentní komise pro národní bezpečnost Ebrahim Azizi uvedl, že návrh nese název „Reciproční akce vojenských a bezpečnostních sil Islámské republiky“. Írán podle něj považuje Trumpa, Netanjahua a admirála Brada Coopera z amerického centrálního velení za odpovědné za únorový útok, při němž byl zabit íránský vůdce Alí Chameneí.
Další člen komise Mahmúd Nabavjan oznámil, že parlament bude o návrhu hlasovat v nejbližší době. Prohlásil také, že odměna má připadnout tomu, kdo „pošle Trumpa a Netanjahua do pekla“.
Navrhovaná legislativa představuje další vyostření napětí mezi Íránem, USA a Izraelem. Dosavadní výzvy k atentátům se podle kritiků posouvají z propagandistických kampaní a náboženských fatev přímo do parlamentní roviny.
Trump: Vymažeme je z povrchu zemského
Donald Trump už dříve uvedl, že pokud by se Írán pokusil své hrozby uskutečnit, Spojené státy vydají „velmi přísné příkazy“ k jeho „vymazání z povrchu zemského“.
Íránské kruhy zároveň upozornily na údajné hrozby vůči současnému nejvyššímu vůdci Modžtábovi Chameneímu. Podle Nabavjana by případné obnovení útoků na Írán vyvolalo „zdrcující“ reakci.
Íránská dárcovská kampaň nazvaná „Krvavá smlouva“ mezitím oznámila, že na atentát na Donalda Trumpa už vybrala více než 27 milionů dolarů.
