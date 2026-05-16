Poslední ze strůjců masakru je mrtev. Izrael zabil šéfa ozbrojeného křídla Hamásu

Šéf ozbrojeného křídla Hamásu Izzadín Haddád je mrtev, sdělil v sobotu agentuře Reuters vysoce postavený představitel tohoto teroristického hnutí.
Vzdušné údery proti poslednímu ze strůjců masakru ze 7. října 2023, jak Haddáda označil Izrael, oznámila izraelská armáda v pátek. V sobotu jeho smrt potvrdila. Podle palestinských zdravotníků při tomto útoku zahynulo nejméně sedm lidí včetně ženy a dítěte, a nejméně 50 dalších bylo zraněno.
Úspěch ukrajinských dronů. Snímky odhalily totální zkázu na elitním ruském letišti
Je to klíčové ruské letiště pro bombardování ukrajinského vnitrozemí a slouží také jako hlavní výcvikové centrum námořního letectva – letecká základna Jejsk na pobřeží Azovského moře. Ukrajinským dronům se tam ale podařilo proniknout. Zničily unikátní obří proudový obojživelný letoun Be-200. Ruské námořnictvo ho mělo jen tři kusy a Rusové ho už nedokážou vyrábět.
Vešel dovnitř, pak už ho nikdo neviděl. Pařížský soudce otevírá kauzu novináře zavražděného na konzulátě
Pařížský soudce bude vyšetřovat vraždu saúdskoarabského novináře Džamála Chášukdžího, který byl zabit v roce 2018 na saúdskoarabském konzulátě v Istanbulu. Informovala o tom v sobotu agentura AFP, která se odvolává na své zdroje.
Dostál na MS nepřiletí, neprošel prohlídkou. Místo pro gólmana však zůstává otevřené
Brankář Lukáš Dostál z Anaheimu hokejovou reprezentaci na mistrovství světa ve Švýcarsku neposílí. Po vyřazení Ducks z play off NHL neprošel výstupní lékařskou prohlídkou.
Trump: Americké a nigerijské síly v Nigérii zabily velitele Islámského státu
Americké síly ve spolupráci s nigerijskými ozbrojenými složkami v Nigérii usmrtily tamního velitele teroristické organizace Islámský stát (IS) Abú Bilala al-Minúkího. Na své sociální síti Truth Social to oznámil americký prezident Donald Trump. Podle něj jde o druhého nejvýše postaveného velitele IS na světě.
Poprask v NHL. Vegas čelí kvůli trenéru Tortorellovi tvrdému trestu
Vegas Golden Knights přišli o volbu ve druhém kole letošního draftu NHL za porušení mediálních pravidel po postupu přes Anaheim Ducks ve druhém kole play off. Informoval o tom web zámořské ligy.