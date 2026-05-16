Zahraničí

Poslední ze strůjců masakru je mrtev. Izrael zabil šéfa ozbrojeného křídla Hamásu

ČTK

Šéf ozbrojeného křídla Hamásu Izzadín Haddád je mrtev, sdělil v sobotu agentuře Reuters vysoce postavený představitel tohoto teroristického hnutí.

Lidé nesou tělo velitele ozbrojeného křídla Hamásu Izzadína Haddáda, který byl zabit při izraelském útoku v pátek 16. května 2026 v Gaze.Foto: Reuters
Vzdušné údery proti poslednímu ze strůjců masakru ze 7. října 2023, jak Haddáda označil Izrael, oznámila izraelská armáda v pátek. V sobotu jeho smrt potvrdila. Podle palestinských zdravotníků při tomto útoku zahynulo nejméně sedm lidí včetně ženy a dítěte, a nejméně 50 dalších bylo zraněno.

Ruský letoun Berijev Be-200

Úspěch ukrajinských dronů. Snímky odhalily totální zkázu na elitním ruském letišti

Je to klíčové ruské letiště pro bombardování ukrajinského vnitrozemí a slouží také jako hlavní výcvikové centrum námořního letectva – letecká základna Jejsk na pobřeží Azovského moře. Ukrajinským dronům se tam ale podařilo proniknout. Zničily unikátní obří proudový obojživelný letoun Be-200. Ruské námořnictvo ho mělo jen tři kusy a Rusové ho už nedokážou vyrábět.

Americký prezident Donald Trump.

Trump: Americké a nigerijské síly v Nigérii zabily velitele Islámského státu

Americké síly ve spolupráci s nigerijskými ozbrojenými složkami v Nigérii usmrtily tamního velitele teroristické organizace Islámský stát (IS) Abú Bilala al-Minúkího. Na své sociální síti Truth Social to oznámil americký prezident Donald Trump. Podle něj jde o druhého nejvýše postaveného velitele IS na světě.

