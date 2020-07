Poslední večeře premiéra Netanjahua. V Izraeli přibývá nakažených a roste hněv lidí

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu sedí sám u stolu, z každé strany je vedle něj šest prázdných židlí. Stůl se však prohýbá pod jídlem: jsou na něm různé sladkosti, sýry, ovoce. Leží na něm i doutník či lahve s vínem a šampaňským. V centru Tel Avivu na Rabinově náměstí instaloval toto dílo s názvem Poslední večeře izraelský výtvarník Itaj Zalajt a připojil se tak k protestům vůči premiérovi.

Nejde už jen o obvinění z korupce a úplatkářství. Netanjahu sice letos po volbách znovu sestavil vládu a zůstal v jejím čele, spokojenost s jeho prací však mezi Izraelci klesá kvůli koronaviru.

Před sídlem vlády v Jeruzalémě se konalo už několik demonstrací a podle nového průzkumu rozhlasové stanice 103FM by Netanjahuova strana Likud získala nyní v parlamentu 31 křesel, přitom ještě před dvěma měsíci to bylo 41 křesel. Izraelský parlament má 120 poslanců.

Když v březnu epidemie udeřila v Izraeli, kabinet nařídil tvrdá restriktivní opatření, známá i v mnoha dalších zemích. Zavřené restaurace a obchody s výjimkou lékáren a potravin, omezená doprava, povinné roušky, přísná karanténa pro nakažené i lidi s podezřením na nákazu.

V květnu opatření skončila, devítimilionová země se vracela k normálu, ale na konci června se covid-19 vrátil v ještě větší síle než na jaře. Například toto pondělí přibylo přes 2000 nakažených, v úterý už 2210. Izrael se dostal celosvětově na páté místo co do počtu nakažených na milion obyvatel za den, v tomto směru je na tom hůř než Spojené státy.

"Zpětně mohu říci, že poslední část uvolňování byla předčasná," přiznal Netanjahu už na začátku července.

"Je to ponižující a urážlivé"

Epidemie přitom postihla Izrael tvrdě i ekonomicky - míra nezaměstnanosti nyní činí 21 procent, ještě v únoru to bylo méně než pět procent. "Poprvé v historii nemá práci více než milion Izraelců," napsal deník Times of Israel. Zaměstnanci v turistickém sektoru se bouří proti zákazu vstupu cizinců do země, což vede k obrovským propadům příjmů všech, kdo pracují v hotelích, cestovních kancelářích nebo firmách navázaných na služby turistům.

Ministr financí Jisrael Kac oznámil, že všechny obchody s ročním obratem do sto milionů šekelů (658 milionů korun), jejichž prodeje klesly pod 40 procent, mohou každý měsíc dostávat pomoc ve výši tří až šesti tisíc šekelů (zhruba 20 až 40 tisíc korun).

"Netanjahu sice oznámil plán na pomoc postiženým lidem a firmám, mnozí Izraelci si ale myslí, že to je příliš málo a příliš pozdě," napsal zpravodaj agentury Reuters.

"Je to ponižující a urážlivé. Platíte sociální pojištění a daně třicet let a pak musíte žebrat na úřadech, abyste měl z čeho žít. Jsem tady, aby tato příšerná vláda konečně odešla," řekl agentuře čtyřiapadesátiletý Doron, který se minulý týden zúčastnil demonstrace v Jeruzalémě za odstoupení Netanjahua. Podle průzkumu Izraelského demokratického institutu věří Netanjahuově vládě v otázce řešení koronavirové krize jen 29,5 procenta Izraelců.

Nový typ bitvy

Nyní se kabinet snaží vysoké počty nakažených znovu srazit. Kontrarozvědka Šin Bet pomocí mobilních aplikací dohledává všechny lidi, se kterými byli nakažení po dobu dvou týdnů před svým pozitivním testem na koronavirus v kontaktu. Dohled nad karanténou převezme podle deníku Jerusalem Post od ministerstva zdravotnictví armáda.

"Izraelské obranné síly umějí vyhrávat války, zvítězí i v této bitvě," řekl na tiskové konferenci gynekolog Ronni Gamzu, který je šéfem mimořádného výboru pro boj s koronavirem.

Podívejte se na záběry z izraelských protistátních protestů: