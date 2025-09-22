Poslední přání umírajícího chlapce. Vývojáři mu splnili sen, aby ve hře mohl žít dál

Hra Hollow Knight: Silksong, vydaná 4. září 2025, přináší nejen dlouho očekávané pokračování kultovní plošinovky, ale také emotivní příběh spojený s jedním z nejvýjimečnějších fanoušků. Seth Goldman, šestnáctiletý hráč bojující s rakovinou kostí, si přál navrhnout vlastního bosse pro Silksong. Díky organizaci Marty Lyons Foundation se mu to splnilo. Seth přímo spolupracoval s vývojáři na vytváření bosse jménem "Seth", který je pojmenován po něm a jeho návrh dodržuje jeho vizi. Seth zemřel v roce 2020. Vydání hry se tak nedočkal.
Boss Seth se v Silksongu objevuje v tajné oblasti nazvané Grand Gate, kde jej hráči potkají jako "Shrine Guardian Seth" neboli Seth - ochránce svatyně. Boj proti němu je nejen náročný z hlediska herních mechanik - rychlé útoky, obratné manévry, kombinace boje zblízka i na dálku - ale i silně emotivní, když si uvědomíte, že za touto postavou stojí zesnulý mladý člověk.
Komunita reaguje dojímavě - pod Sethovým jménem se objevují kondolence, hráči sdílejí videozáznamy soubojů a připomínají, že i krátký život může mít hluboký dopad, zejména pokud se sny naplní způsobem, který spojuje lidi napříč světem.