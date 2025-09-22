Zahraničí

Poslední přání umírajícího chlapce. Vývojáři mu splnili sen, aby ve hře mohl žít dál

Vojtěch Gross Jakub Zuzánek Vojtěch Gross, Jakub Zuzánek
před 1 hodinou
V herním světě se občas přihodí, že sny fanoušků se stanou realitou. V nové hře Hollow Knight: Silksong od Team Cherry totiž najdete bojovníka jménem Seth, který není jen dalším nepřítelem – je poctou osudu šestnáctiletého Setha Goldmana, věrného fanouška, který zemřel na rakovinu. Sethova postava byla do hry začleněna právě podle jeho návrhu, a to i přesto, že své dílo ve hře už nikdy neviděl.
Krotitelé bossů - výstřižek - Hollow Knight | Video: Jakub Zuzánek, Vojtěch Gross

Hra Hollow Knight: Silksong, vydaná 4. září 2025, přináší nejen dlouho očekávané pokračování kultovní plošinovky, ale také emotivní příběh spojený s jedním z nejvýjimečnějších fanoušků. Seth Goldman, šestnáctiletý hráč bojující s rakovinou kostí, si přál navrhnout vlastního bosse pro Silksong. Díky organizaci Marty Lyons Foundation se mu to splnilo. Seth přímo spolupracoval s vývojáři na vytváření bosse jménem "Seth", který je pojmenován po něm a jeho návrh dodržuje jeho vizi. Seth zemřel v roce 2020. Vydání hry se tak nedočkal.

Pusťte si celou epizodu také na podcastových aplikacích, třeba na Spotfy:

Boss Seth se v Silksongu objevuje v tajné oblasti nazvané Grand Gate, kde jej hráči potkají jako "Shrine Guardian Seth" neboli Seth - ochránce svatyně. Boj proti němu je nejen náročný z hlediska herních mechanik - rychlé útoky, obratné manévry, kombinace boje zblízka i na dálku - ale i silně emotivní, když si uvědomíte, že za touto postavou stojí zesnulý mladý člověk.

Komunita reaguje dojímavě - pod Sethovým jménem se objevují kondolence, hráči sdílejí videozáznamy soubojů a připomínají, že i krátký život může mít hluboký dopad, zejména pokud se sny naplní způsobem, který spojuje lidi napříč světem.

 
zahraničí Aktuálně.cz Obsah videohra hra pocta kondolence Krotitelé bossů vývojáři

