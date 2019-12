Poslední desetiletí bude nejteplejší v historii měření, ukazuje nová zpráva

Česká fotbalová reprezentace do 19 let se v závěrečné fázi kvalifikace o postup na mistrovství Evropy 2020 utká s Nizozemskem, Švýcarskem a Finskem. Hrát se bude na jaře příštího roku a na Euro v Severním Irsku, kde půjde i o místa na mistrovství světa, projdou vítězové sedmi skupin. Rozhodl o tom los v Nyonu.

Devatenáctka se také dozvěděla soupeře pro úvodní část kvalifikace o postup na šampionát v roce 2021, v níž na domácím turnaji přivítá Dánsko, Severní Makedonii a Albánii. Výběru do 17 let už dříve los určil do skupiny Portugalsko, Kosovo a Černou Horu.

V sídle UEFA dnes byla rovněž vylosována kvalifikace o Euro 2022, která se bude poprvé hrát obdobným systémem jako seniorská Liga národů. Celky byly rozděleny do lig A, B, C a česká reprezentace do 19 let se v jedné z pěti nejvyšších soutěží utká s Portugalskem, Řeckem a Polskem.