Sestřelila ukrajinský letoun armáda Íránu? Stalo se něco velmi špatného, říká Trump

Tým ukrajinských expertů přiletěl do íránského Teheránu, aby zjistil příčinu tragédie Boeingu 737 společnosti Ukraine International Airlines. Stroj se 176 lidmi na palubě se zřítil ve středu po startu z teheránského letiště několik hodin poté, co Írán odpálil rakety na základny s americkými vojáky v Iráku. Přinášíme přehledné shrnutí.

Co může být příčinou neštěstí?

Vedení společnosti Ukraine International Airlines tvrdí, že letoun byl tři roky starý a neměl žádné problémy. Naposledy ho technici zkontrolovali v pondělí. Firma odmítá spekulovat o chybě pilotů. Původně se hovořilo o možné závadě v jednom z motorů, který mohl hořet. To se ale na místě zatím nepotvrdilo.

Může tragédie souviset s íránským raketovým útokem, ke kterému došlo ve stejný den?

Ano. Americká média informují o tom, že armádní činitelé jsou přesvědčení, že ukrajinské letadlo omylem sestřelil Írán. K tomuto názoru došly na základě analýzy satelitních údajů a radarů. Podle časopisu Newsweek stroj zasáhla raketa Tor-M1 ruské výroby.

K leteckému neštěstí se vyjádřil už i americký prezident Donald Trump. Řekl, že si nemyslí, že se letoun zřítil kvůli technické závadě. "Mám pocit… stalo se něco velmi špatného. Úplně zničující," dodal.

Podle deníku Ukrajinska pravda měl let zpoždění právě kvůli tomu, že íránská armáda v odvetě za smrt generála Kásema Solejmáního útočila na základny v Iráku. Stroj měl odstartoval ve čtvrt na šest ráno místního času, odletěl ale o 57 minut později. Záznamy pádu letadla ani nalezené trosky však neukazují na to, že by stroj poškodila raketa.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj požádal média a veřejnost, aby nešířily neověřené konspirační teorie. Americký Pentagon o nejnovějších informacích zatím mlčí.

Jaké jsou první oficiální závěry ukrajinských specialistů po prozkoumání trosek a místa, kam stroj dopadl?

Nepotvrdili poruchu motoru, oznámila ukrajinská tisková agentura Unian. Podle prvních analýz možná nehořely motory, ale oheň vzplál na palubě.

Jakým způsobem letoun havaroval?

Z dostupných videozáznamů, potvrzených jako autentické, vyplývá, že boeing začal hořet ještě ve vzduchu. Podle zdrojů z teheránského letiště, které citují íránská média, se piloti neúspěšně pokoušeli navést stroj zpět na přistávací dráhu. Posádka však nebyla ve spojení s řídicí věží Letiště imáma Chomejního.

Jak dlouho byl boeing ve vzduchu?

Letadlo začalo hořet ve výšce 2400 metrů nad mořem a dosáhlo rychlosti 500 kilometrů za hodinu, pak klesalo. Zřítilo se šest minut po startu.

Kdo byli cestující, kteří zahynuli na palubě?

Ačkoliv stroj letěl do Kyjeva, mezi pasažéry byli jen dva občané Ukrajiny. Většina cestujících měla v ukrajinské metropoli přesedat na další spoj. Ukrajinská letadla využívají lidé kvůli nízkým cenám letenek.

Při nehodě zemřeli občané celkem sedmi států: 82 Íránců, 63 Kanaďanů, 11 Ukrajinců (z nich bylo devět členů posádky), deset Švédů, čtyři Afghánci, tři občané Německa a tři Britové. V případě Kanady se však ve všech případech jednalo o lidi íránského původu s kanadským pasem.