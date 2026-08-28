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Poslední cesta krále Haralda. Ulice Osla zaplnily tisíce truchlících

Norway's King Harald dies aged 89
Norway King Harald
Norway's King Harald dies aged 89
Norway King Harald
Norway King Harald
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Před královským palácem v Oslu se postupně sešly davy truchlících Norů. Květinami, svíčkami i tichou vzpomínkou se loučili s králem, který stál v čele země více než tři desetiletí. |
Foto: REUTERS – Cornelius Poppe
ČTK,Matěj Myler
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Ulice Osla v pátek večer navzdory silnému dešti zaplnily tisíce Norů, aby doprovodily rakev s tělem zesnulého oblíbeného krále Haralda V. na cestě z nemocnice do královského paláce. Informovala o tom agentura DPA. Harald, kterému bylo 89 let, zemřel v pátek ráno v Univerzitní nemocnici v Oslu.

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Za pohřebním vozem jela kolona dalších aut, ve kterých seděli mimo jiné Haraldův syn a nový norský král Haakon VIII. s manželkou a novou královnou Mette-Marit, jejich děti Ingrid Alexandra a Sverre Magnus, Haraldova manželka královna Sonja a Haakonova starší sestra Märtha Louise.

Lidé se podle DPA nenechali odradit špatným počasím a přišli zesnulému králi vyjádřit úctu. Smuteční kolonu pozorovali s deštníky v rukou a někteří měli s sebou norské vlajky. Zaplněné, a to i přes den, bylo také náměstí před palácem.

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V nadcházejících dnech se budou moci lidé s králem rozloučit v zámecké kapli, kde bude rakev vystavena na katafalku.

Harald V. trpěl hemolytickou anémií, stavem způsobeným abnormálně rychlým rozpadem červených krvinek, který se projevuje mimo jiné únavou, bledostí a dušností. V nemocnici byl od minulého pondělí. Již od čtvrtka se do nemocnice v Oslu sjížděli členové královské rodiny, včetně jeho syna a jeho manželky, královny Sonji. Kvůli oznámení o vážném stavu monarchy zrušila řada představitelů Norska svůj program, včetně premiéra Jonase Gahra Störea.

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